Daniel Abt privato della prima vittoria in Formula E

Abt ha violato il regolamento tecnico

Il secondo classificato Felix Rosenqvist eredita il primo posto

Dopo aver preso la bandiera a scacchi nell'ePrix di domenica a Hong Kong, il pilota tedesco è stato squalificato dopo che un'ispezione post-gara della sua auto ha rivelato violazioni del regolamento tecnico e sportivo.

In una dichiarazione rilasciata dalla FIA, l'organo di governo mondiale del motorsport, si legge che: "Gli adesivi di sicurezza FIA (codici a barre) sull'inverter e sulle unità MGU non corrispondevano a quelli dichiarati sul Passaporto Tecnico fornito dal concorrente Audi Sport ABT Schaeffler per l'evento".

Audi Sport ABT Schaeffler ha presentato ricorso contro la decisione.

La sentenza significa che Felix Rosenqvist di Mahindra Racing, che ha concluso la gara al secondo posto, è stato promosso al primo posto, mentre il debuttante in Formula E Edoardo Mortara ha conquistato il secondo posto per il team Venturi.

Mitch Evans, che ha concluso al quarto posto, ha conquistato l'ultimo podio - il suo primo in questo sport e anche il primo per il Panasonic Jaguar Racing.

Abt ha seguito il leader della corsa Mortara, prima che il pilota svizzero finisse in testacoda a due giri dalla fine.

Il costoso errore lo ha visto superare sia da Abt che da Rosenqvist.

Il risultato rivisto della gara significa che Sam Bird è ora in testa al campionato piloti con 35 punti.

Il pilota della DS Virgin ha vinto la gara di apertura della stagione sabato e si è classificato quinto domenica.

Bird ha due punti di vantaggio su Jean-Eric Vergne di Techeetah, mentre Rosenqvist è ora terzo in classifica con 29 punti. Mortara è cinque punti più indietro ed Evans è ora quinto insieme a Nick Heidfeld con 15 punti.

La squalifica di Abt significa anche che il campione 2015/16 Sebastien Buemi, inizialmente 11° nella gara di domenica, sale al 10° posto e conquista il suo primo punto della stagione.

