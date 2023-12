Notizie salienti

Daniel Abt festeggia la prima vittoria in Formula E all'ePrix di Hong Kong

Daniel Abt in testa al campionato di Formula E dopo la vittoria a Hong Kong

Il debuttante Edoardo Mortara conquista il primo podio alla seconda uscita

Il prossimo appuntamento è a Marrakech il 13 gennaio

Per la maggior parte della sua carriera in Formula E ha visto il suo compagno di squadra dell'Audi Sport ABT Schaeffler Lucas di Grassi prendersi i meriti, ma all'ePrix di Hong Kong di domenica è stato Abt a salire sul podio più alto.

Il pilota tedesco sembrava destinato a concludere al secondo posto la seconda gara del weekend inaugurale della stagione 2017/18 di Formula E, dato che Edoardo Mortara, il pilota esordiente di Venturi Racing, è stato in testa per gran parte della gara.

Ma il disastro si è abbattuto sull'italiano a due giri dalla fine, quando ha mandato in testacoda la sua auto, permettendo ad Abt di passare sotto la bandiera a scacchi pochi istanti dopo.

Abt, che domenica festeggiava il suo 25° compleanno, era salito sul podio quattro volte nelle tre stagioni precedenti, ma mai sul gradino più alto.

"Sono felicissimo", ha detto Abt. Tutti hanno lavorato per aiutarmi ad avere una macchina in grado di vincere".

"Il merito è di Edoardo, che oggi ha dimostrato di essere molto bravo. Oggi tutto è andato nella mia direzione. È la rivincita di tanto duro lavoro".

Mortara, che ha chiuso al terzo posto, ha ammesso di essere stato forse un po' avido verso la fine, cercando di guadagnare un punto extra per aver fatto il giro più veloce della gara.

"Sono dispiaciuto. Alla fine ero in difficoltà con i freni, ma è stata colpa mia", ha detto Mortara a proposito del suo testacoda.

"Volevo fare il giro più veloce, stavo spingendo e ho perso il posteriore. Avevamo la possibilità di vincere la gara... ci proveremo la prossima volta".

La gara di domenica è iniziata sotto la Safety Car dopo che le luci della griglia si sono guastate, lasciando al pole sitter Felix Rosenqvist quello che avrebbe dovuto essere un compito più facile per proteggere il suo vantaggio. Ma lo svedese ha ceduto il comando quasi subito, andando in testacoda alla curva 1, perdendo 11 posizioni e regalando a Mortara la testa della corsa.

Il pilota del Mahindra Racing ha rimediato all'errore, riuscendo a risalire la china e, dopo aver passato Mortara in testacoda, ha concluso in seconda posizione alle spalle di Abt.

"Ho avuto problemi con le staccate per tutto il weekend, ho bloccato il posteriore e sono andato in testacoda", ha detto Rosenqvist a proposito dei suoi problemi all'inizio della gara.

"Mi sentivo molto bene in macchina. Un enorme grazie al mio team. È una promessa per la stagione e alla fine è stata una buona giornata".

Di Grassi e Buemi di nuovo in difficoltà

Sotto il podio, Mitch Evans si è piazzato al quarto posto e ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in Formula E, precedendo di poco Jean-Eric Vergne e il vincitore della gara di sabato Sam Bird, giunto sesto.

Il nuovo compagno di squadra di Bird alla Virgin Racing, Alex Lynn, ha completato un promettente weekend di debutto. Il britannico ha conquistato punti in entrambe le gare, arrivando ottavo nella gara di sabato e decimo domenica.

Più in basso, si è rivelata un'altra giornata inutile sia per Sebastien Buemi che per il campione in carica di Grassi, che hanno concluso rispettivamente all'11° e al 15° posto dopo aver faticato entrambi in qualifica.

Di Grassi tornerà sicuramente a lottare per la gara del mese prossimo a Marrakech, ma per il momento è il suo compagno di squadra Abt ad avere le luci della ribalta.

Dopo aver conquistato 25 punti nel giorno del suo 25° compleanno - oltre al quinto posto di sabato - il tedesco è in testa al campionato piloti di Formula E con Bird dopo due gare.

