Dan Ventrelle licenziato da presidente dei Raiders di Las Vegas, sostiene che il proprietario Mark Davis ha ignorato le denunce di un ambiente di lavoro ostile

Nella dichiarazione, pubblicata sull'account Twitter della squadra NFL, Davis non ha fornito una motivazione del licenziamento.

"Dan Ventrelle non fa più parte dell'organizzazione dei Raiders", ha dichiarato Davis nel comunicato. "Non faremo ulteriori commenti in questo momento".

Tuttavia, in una dichiarazione inviata via sms al Las Vegas Review-Journal venerdì pomeriggio, Ventrelle ha detto di essere stato licenziato come ritorsione per aver informato la lega di presunte denunce in cui Davis affermava di aver creato un ambiente di lavoro ostile e di altre potenziali scorrettezze, che secondo lui Davis ha respinto.

"Ho dedicato quasi 18 anni della mia vita al successo dei Raiders come consigliere generale e presidente. Prendo questa responsabilità molto seriamente, ed è per questo che le molteplici lamentele scritte da parte dei dipendenti, secondo cui Mark avrebbe creato un ambiente di lavoro ostile e si sarebbe impegnato in altri potenziali comportamenti scorretti, mi hanno preoccupato molto", ha dichiarato Ventrelle al Review-Journal.

Quando si è confrontato con i problemi, Davis è stato "sprezzante e non ha dimostrato il livello di preoccupazione giustificato", ha detto Ventrelle.

"Alla luce di ciò, ho informato la NFL di questi problemi e della risposta inaccettabile di Mark. Poco dopo, sono stato licenziato come ritorsione per aver sollevato queste preoccupazioni", ha detto, sottolineando che rimane fedele alla sua decisione.

"Rimango impegnato a fare tutto ciò che è in mio potere per supportare i Raiders e la comunità di Las Vegas che ora chiamo casa", ha detto Ventrelle, aggiungendo di aver "assunto un avvocato e di non voler rilasciare ulteriori commenti in questo momento".

Alla domanda del Review-Journal sulle accuse di Ventrelle, Davis ha detto di esserne a conoscenza e di non voler commentare.

"L'unica cosa che voglio chiarire è che Dan Ventrelle non è mai stato presidente dei Raiders. È sempre stato il presidente ad interim", ha dichiarato Davis al Review-Journal.

"L'interim è sempre stata una designazione temporanea per determinare se sarebbe stato il presidente (a tempo pieno) o meno. Voglio che sia chiaro: non è il presidente dei Las Vegas Raiders. Non lo è mai stato. Credo che ci sia un'idea sbagliata al riguardo", ha aggiunto Davis.

Né Ventrelle né l'organizzazione dei Raiders hanno risposto alla richiesta di commento della CNN.

La NFL ha dichiarato di essere a conoscenza delle accuse e che le avrebbe esaminate.

"Siamo recentemente venuti a conoscenza di queste accuse e le prendiamo molto sul serio", ha dichiarato il portavoce della NFL Brian McCarthy in una dichiarazione rilasciata alla CNN sabato. "Esamineremo prontamente la questione".

La CNN non ha potuto confermare in modo indipendente cosa abbia portato al licenziamento di Ventrelle e ha contattato la NFL per ulteriori commenti.

Ventrelle, 46 anni, era stato nominato presidente dei Raiders prima della stagione 2021. Entrato a far parte dell'organizzazione nel 2003, prima della promozione dello scorso anno era vicepresidente esecutivo e consigliere generale.

L'anno scorso, l'ex allenatore dei Raiders Jon Gruden si è dimesso dopo che sono emerse notizie sul suo utilizzo di un linguaggio omofobico, razzista e misogino nelle e-mail mentre lavorava come analista su ESPN. Si è scusato dicendo che "non ha mai voluto ferire nessuno".

Wayne Sterling della CNN ha contribuito al servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com