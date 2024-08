Dan e Eugene Levy per ospitare la 76esima edizione degli Emmy Awards

Il duo padre-figlio Eugene e Dan Levy, protagonisti della sitcom vincitrice degli Emmy "Schitt's Creek", sono stati nominati come ospiti della 76ª edizione dei premi Emmy.

"Per due canadesi che hanno vinto i nostri Emmy in una vera e propria tenda di quarantena, l'idea di essere invitati a ospitare questa edizione in un vero e proprio teatro è stata un incentivo sufficiente", hanno dichiarato Eugene e Dan Levy in una dichiarazione. "Siamo entusiasti di poter brindare a questa straordinaria stagione di televisione e non vediamo l'ora di trascorrere la serata con voi tutti il 15 settembre".

"L'intuizione comica e l'incredibile capacità di Eugene e Dan di conquistare il pubblico renderanno l'edizione degli Emmy di quest'anno un evento indimenticabile", ha dichiarato Craig Erwich, presidente del gruppo Disney Television.

La coppia seguirà le orme dei recenti ospiti Anthony Anderson, Kenan Thompson e Cedric the Entertainment.

"Siamo entusiasti di accogliere due generazioni di geni della comicità sul palco degli Emmy", ha dichiarato il presidente dell'Accademia della Televisione Cris Abrego. "Eugene e Dan Levy sono noti per creare momenti indimenticabili e divertenti sullo schermo, e insieme sono supercarichi. Non vediamo l'ora che gli appassionati degli Emmy vedano cosa hanno in serbo per noi".

Gli Emmy si terranno il 15 settembre su ABC e saranno trasmessi in streaming il giorno successivo su Hulu.

Gli ospiti Eugene e Dan Levy sono rinomati per le loro doti comiche e la loro capacità di fornire contenuti divertenti, rendendoli una scelta ideale per gli Emmy. La serata degli Emmy, piena di risate e applausi, promette di essere uno spettacolo divertente con Eugene e Dan come ospiti.

Leggi anche: