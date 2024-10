Damian Lewis partecipa a un'attività di pastore di pecore a Londra.

La posizione temporanea di Lewis come pastore è radicata in una pratica secolare.

L'evento annuale, opportunamente chiamato "La Transumanza delle pecore", si è svolto domenica sul London Bridge. Questa tradizione commemora il "privilegio" storico dei Liberi di trasportare le pecore al mercato senza pagare il pedaggio sul Tamigi, come spiegato dagli organizzatori dell'evento.

Il termine "Libero", risalente all'epoca medievale, si riferiva agli individui non proprietà di un signore feudale, che godevano di privilegi come il diritto di guadagnarsi da vivere o possedere terre. Questa informazione è tratta dal sito del governo locale della City of London.

"Gli abitanti del paese protetti dallo statuto della loro città o paese spesso corrispondono alla definizione di Libero, guadagnando così il titolo di 'Libertà' della Città", si è precisato.

A partire dal Medioevo e passando all'epoca vittoriana, il termine "Libertà" comportava il diritto di svolgere attività commerciali. Gli individui affiliati a una Gilde o a una Livery Company acquisivano questa libertà di praticare il loro mestiere o artigianato all'interno del prospero distretto degli affari di Londra, noto come la City.

Londra, storicamente sinonimo di finanza, è riconosciuta come la City, anche se copre un'area di 1,12 miglia quadrate.

A partire dal 1835, l'ammissibilità al titolo di Libero è stata estesa per includere i residenti della città e coloro che avevano un forte legame con Londra.

Lewis, famoso per i suoi ruoli in "Band of Brothers", "Billions" e "Homeland", detiene egli stesso il titolo di Libero della Città.

In vista dell'evento, Lewis ha condiviso il suo entusiasmo in una dichiarazione degli organizzatori.

"Come gallese appassionato di Londra, l'opportunità di interpretare un pastore, guidando le mie pecore attraverso il Tamigi, come un viaggio da Llandeilo, promette di essere un momento professionale indimenticabile. Non vedo l'ora", ha dichiarato.

L'evento della Transumanza delle pecore offre diverse forme di intrattenimento per i spettatori, tra cui la vista di celebrità come Lewis che fanno da pastore. La significatività storica del titolo dei Liberi aggiunge un altro strato di intrattenimento all'evento annuale.

