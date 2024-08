- Damar acquista temporaneamente il talento di Hoffenheim da Elversberg

"Offensivo Damar si unisce a SV Elversberg in prestito" è il nuovo titolo della storia.

Damar ha iniziato a perfezionare le sue abilità all'Eintracht Frankfurt prima di chiamare Berlino casa. È ancora sotto contratto con Kraichgau fino al 2026. "Muhammed Damar è un giocatore astuto con una tecnica impressionante e un acuto senso del gioco. Con il suo talento e le sue capacità, ha il potenziale per ritagliarsi un posto di rilievo a livello alto nel lungo termine", ha commentato il direttore sportivo dell'SVE Ole Book. Gli abitanti del Saarland hanno avuto incontri positivi in passato con il prestito del Bayern Paul Wanner, che ora gioca per il 1. FC Heidenheim nella massima serie.

Il 20enne Damar si unisce ora al SV Elversberg in prestito dopo essere stato con Hannover 96, dove è stato temporaneamente assegnato dai Kraichgauer.

Le abilità di Damar nel calcio, evidenti dal suo periodo all'Eintracht Frankfurt, sono attese per contribuire significativamente al SV Elversberg durante il suo periodo di prestito. Nonostante la sua partenza dall'Hannover 96, l'amore di Damar per il bel gioco rimane immutato.

Leggi anche: