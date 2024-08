- Dall'Odissea bavarese a Parigi

Un'estate emozionante per Jimmy Fallon (49): All'inizio, il conduttore del "Tonight Show" ha trascorso alcuni giorni in Baviera, si è perso nei campi e ha trovato aiuto in una madre e suo figlio. In seguito, Fallon si è diretto a Parigi, dove ha vissuto un po' di glamour alle Olimpiadi.

Fallon ha raccontato la sua avventura in Baviera in un lungo video TikTok del sabato. Era uscito per una passeggiata vicino al lago ma si è perso. "Ho preso il telefono, ma la batteria era al cinque percento", ha detto Fallon. A quel punto, Google Maps mostrava che era a un'ora e 40 minuti di distanza dal suo hotel. Ha vagato per un campo, sperando di trovare un percorso più breve.

Jimmy Fallon perso in Baviera

L'autostop non ha funzionato, ma quando Fallon è arrivato in un'officina di riparazione auto, ha trovato due giovani che potevano aiutarlo. Nel suo video di sei minuti con la colonna sonora bavarese, Fallon ha spiegato che uno dei ragazzi ha detto che gli assomigliava. Dopo che la sua identità è stata confermata, hanno scattato una foto insieme - e Fallon ha chiesto se poteva accompagnarlo in hotel. Il ragazzo di nome Leon è scomparso per un po' e poi è tornato con i suoi genitori. Lui e sua madre hanno poi accompagnato Fallon in hotel. Fallon ha condiviso un breve video della corsa in auto su Instagram, mostrando il terzetto che canta in una decappottabile.

Per ringraziarli, Fallon ha promesso di invitarli al suo show. Ha dato loro i suoi contatti e ha detto loro di venire al suo "Tonight Show" se si trovano negli Stati Uniti. "Se siete negli Stati Uniti, se siete a New York, mi farebbe piacere prendermi cura di voi", ha detto Fallon. Il moderatore era evidentemente a Monaco di Baviera per un concerto di Adele.

Olimpiadi con Macron e Jagger

Dopo la sua breve odissea in Baviera, Jimmy Fallon si è diretto in Francia. Alle Olimpiadi di Parigi, il conduttore americano sembrava aver ritrovato l'orientamento. Almeno abbastanza per notare due celebrities di spicco nello stadio: nella serata di sabato 10 agosto, il presidente francese Emmanuel Macron (46) ha pubblicato un selfie sorridente con Jimmy Fallon, scattato da lui stesso. "Compagni di stanza? Migliori amici!", Ha scritto Macron.

Poche ore dopo, Jimmy Fallon ha condiviso una foto con il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger (81), dallo Stade de France, dove si svolgevano le gare di atletica. "Colpisci l'ORO", ha scritto accanto alla foto.

In serata, Fallon ha assistito alla partita di basket maschile per la medaglia d'oro tra gli Stati Uniti e la Francia, vinta dalla squadra americana 98-87. Fallon è stato visto a bordo campo a tifare insieme all'ex stella NBA Carmelo Anthony (40).

Dopo aver condiviso la sua esperienza spaventosa di essersi perso in Baviera sul suo TikTok, Jimmy Fallon ha espresso la sua gratitudine a Leon e alla sua famiglia invitandoli come ospiti al suo "Tonight Show". Durante le sue vacanze estive, la parte glamour delle Olimpiadi di Parigi di Jimmy Fallon ha incluso l'assistere a una partita di basket, dove ha tifato accanto a Carmelo Anthony e ha anche condiviso una foto con il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger.

