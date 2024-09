Dallas ottiene una vittoria cruciale sui New York Giants, segnando un punteggio di 20-15 a loro favore, con i Cowboys che si dimostrano trionfanti.

Dopo due sconfitte casalinghe consecutive, i Cowboys si sono recati a East Rutherford, nel New Jersey, alla ricerca di una vittoria per risollevare il morale della stagione.

Con una prestazione di alto livello del quarterback Dak Prescott, una difesa solida nella zona rossa e il kicker Brandon Aubrey che ha dimostrato perché è il migliore della lega, Dallas è riuscita a fare un passo avanti positivo.

La vittoria stretta ha rafforzato il controllo dei Cowboys sui loro rivali della division. Dallas ha vinto 14 delle ultime 15 partite contro New York, con Prescott che ora può vantare una striscia imbattuta di 13 partite contro i Giants - la seconda striscia di successi più lunga contro un singolo avversario dal 1950, come indicato dalla NFL.

Prescott ha completato con successo 22 dei suoi 27 tentativi per 221 yard - compreso un passaggio da 55 yard a CeeDee Lamb a metà del secondo quarto - e ha segnato due touchdown, entrambi a Rico Dowdle.

Nel post-partita, il quarterback delle stelle di Dallas ha sottolineato l'importanza della vittoria per "la squadra d'America".

"Era cruciale, non c'è dubbio", ha detto ai giornalisti. "Dopo due sconfitte consecutive, soprattutto in casa, partire per la prima partita in trasferta della division. Le vittorie in division sono sempre difficili e sei in trasferta prima di un lungo weekend. Lascia una migliore impressione nella nostra mente".

Il 31enne ha aggiunto: "Non ci rilasseremo e non ci faremo trasportare dai nostri risultati di questa sera. Si tratta di progredire e determinare cosa possiamo migliorare in tutti gli aspetti. Ma una vittoria rende tutto più semplice".

Non è stata una grande prestazione allo stadio MetLife, con i kicker di entrambe le squadre a rubare la scena.

Mentre i Giants lottavano per trasformare le occasioni promettenti in touchdown, il kicker Greg Joseph ha realizzato con precisione tutti e 5 i suoi tentativi di field goal, contribuendo con tutti i 15 punti di New York nella partita.

Nel frattempo, quando l'offensiva dei Cowboys ha vacillato, Aubrey ha risposto realizzando due field goal nella seconda metà, nonostante un tentativo vicino per aumentare il vantaggio di Dallas.

Le speranze di rimonta dei Giants sono state deluse quando il rookie di spicco Malik Nabers è stato costretto a uscire nel quarto tempo a causa di una commozione cerebrale. In seguito, ha pubblicato una storia su Instagram per rassicurare i tifosi dei Giants in una serata per lo più deludente.

Infine, Amani Oruwariye ha intercettato il quarterback dei Giants Daniel Jones negli ultimi secondi, sigillando la vittoria per Dallas e portando il loro bilancio stagionale a 2-2; i Giants, d'altra parte, sono scivolati a 1-3.

"Non è finita come volevamo, non ci ha soddisfatto", ha commentato Prescott dopo la partita. "Abbiamo lasciato la responsabilità alla nostra difesa, che merita credito per aver chiuso la partita senza concedere touchdown. Tuttavia, la nostra offense avrebbe dovuto finire più forte e segnare più touchdown".

Leggi anche: