Dalla protesta a Nuova Delhi alla medaglia a Parigi: il lottatore indiano fa la storia

Ora è garantita a tornare dalle Olimpiadi di Parigi con almeno una medaglia d'oro o d'argento in una storia straordinaria di superamento delle avversità, sia dentro che fuori dal tappeto da wrestling.

Phogat, una tre volte olimpionica che proviene da una famiglia di lottatori indiani, affronterà la squadra USA's Sarah Hildebrandt nella finale della categoria femminile dei 50 kg - garantendole almeno una medaglia d'argento.

Il suo percorso verso la finale ha incluso uno dei più grandi colpi di scena delle Olimpiadi finora, quando ha battuto la campionessa olimpica in carica Yui Susaki in un drammatico primo turno.

Sasaki, che era stata ampiamente considerata la migliore lottatrice di freestyle al mondo, non aveva mai perso un incontro a livello senior e durante le Olimpiadi di Tokyo non aveva nemmeno perso un punto sulla sua strada per l'oro.

Ma Phogat è riuscita a fare un takedown finale per ottenere una vittoria per decisione, 3-2, nella loro partita di apertura, prima di battere l'Ucraina Oksana Livach 7-5 e Cuba Yusneylis Guzman Lopez 5-0 sulla sua strada per il podio delle medaglie.

Phogat ha già dimostrato la sua grinta - non solo nello sport.

In India, lei e i suoi colleghi lottatori sono diventati la faccia pubblica di un movimento di protesta in corso che ha creato titoli di giornale a livello globale e ha acceso un acceso dibattito #MeToo.

Lei e altri lottatori di alto livello hanno campeggiato per settimane lo scorso anno chiedendo azioni su accuse di molestie sessuali contro il presidente della Federazione di Lotta dell'India (WFI).

In gennaio 2023, Phogat e altri lottatori di spicco hanno scritto al capo del Comitato Olimpico Indiano in una lettera postata su X, chiedendo un'inchiesta su accuse di molestie sessuali da parte di Brij Bhushan Sharan Singh, che è anche un potente politico del Bharatiya Janata Party al governo indiano.

In una lettera, Phogat ha detto di essere stata "molestata e torturata mentalmente" da Singh dopo aver mancato una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Gli atleti sono poi scesi in strada per chiedere le dimissioni di Singh, ma hanno sospeso le proteste dopo che il ministero dello sport ha detto che avrebbe indagato.

Ma dopo che mesi sono passati senza azioni apparenti, Phogat e gli altri lottatori sono tornati in strada, accampandosi per settimane in proteste che sono diventate un punto di critica contro l'establishment al governo indiano e sono finite in scontri amari con la polizia.

“Siamo olimpionici, campioni del mondo, medaglie d'oro”, ha detto Phogat a CNN dal sito della protesta lo scorso anno. “C'è stata una grave ingiustizia. Abbiamo dedicato (la nostra vita) al nostro paese”.

Immagini drammatiche hanno mostrato Phogat, sua sorella e lottatrice Sangeeta Phogat e Sakshi Malik - che ha vinto il bronzo nel 2016 nella categoria dei 58 kg - essere trascinate dagli ufficiali. I lottatori sono stati trattenuti ma poi rilasciati.

Nei giorni successivi, alcuni dei lottatori hanno giurato di gettare le loro medaglie olimpiche nel fiume Gange, il sacro corso d'acqua del paese.

“Queste medaglie che decorano i nostri colli non significano più nulla”, hanno detto gli atleti in una dichiarazione. “Qual è lo scopo della vita quando si compromette la dignità?”

A giugno, la polizia di Delhi ha incriminato Singh per aggressione, stalking e molestie sessuali. Lui ha negato tutte le accuse contro di lui.

I colleghi lottatori di Phogat hanno acclamato il suo percorso verso la finale come sia un trionfo personale che collettivo per la comunità di lotta indiana che ha a lungo lamentato che le autorità non avevano preso sul serio le loro accuse.

