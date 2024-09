Dalla casa di lusso alla casa ristretta: uno sguardo all'incarcerazione che Sean "Diddy" Combs vive attualmente.

Quando si sveglia, si trova di fronte a pareti di blocchi di cemento color avorio chiaro invece che ai decori che adornavano le sue lussuose ville, come ha condiviso Michael Cohen, precedentemente avvocato di Donald Trump, con CNN il mercoledì.

Cohen è ben familiare con l'ambiente. È uno dei vari detenuti di alto profilo che hanno trascorso del tempo nel Metropolitan Detention Center di New York City. Questo centro ha anche fatto da temporaneo rifugio per il cantante R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli, la socialite Ghislaine Maxwell, l'ex imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried e il rapper Fetty Wap. Attualmente, il sospetto leader del cartello Ismael “El Mayo” Zambada Garcia si trova lì, in attesa del suo processo per accuse di omicidio e traffico di droga.

Un giudice federale ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di Combs il mercoledì, sostenendo che la proposta presentata dalla sua squadra legale non era adeguata nel affrontare le preoccupazioni della corte riguardo al possibile intimidimento dei testimoni o intralcio. Il giudice Andrew Carter ha espresso che nessuna condizione poteva ridurre il rischio nel caso di Combs, quindi rimarrà in custodia federale fino al suo processo per accuse di cospirazione racketeering e traffico di esseri umani.

Nessuna indulgenza in carcere

Notorio per le disumane condizioni di vita, la carenza di personale, gli attacchi tra detenuti e i blackout, il carcere di Brooklyn è l'unico centro di correzione federale che serve la vasta popolazione di New York City. Dopo che il Bureau of Prisons ha chiuso il suo complesso di Manhattan dopo il suicidio del finanziere milionario Jeffrey Epstein nel 2019, questa struttura è attualmente l'unica opzione della città.

Durante l'udienza del mercoledì, l'avvocato di Combs, Marc Agnifilo, ha argomentato che le condizioni del centro di detenzione avrebbero reso difficile per il suo cliente prepararsi per il processo.

Costruito negli anni '90 per affrontare la sovrappopolazione nei carcere di New York City, il Metropolitan Detention Center ospita i detenuti in attesa di processo nei tribunali federali di Brooklyn e Manhattan.

“Attualmente dorme su un letto di acciaio con un materasso da 1,5 pollici, senza cuscino, in una cella di 8 x 10 piedi che non è certo immacolata”, ha detto Cohen a CNN il mercoledì. Cohen, che si trovava nella Special Housing Unit del carcere nel 2020, ha spiegato che i prigionieri hanno a disposizione solo uno spazio di 3 x 5 piedi per muoversi nelle loro celle.

“Per il momento, non ci sono libri disponibili, rendendo difficile per lui prepararsi”, ha descritto Cohen i primi giorni di Combs nella struttura.

Il carcere descritto come “Inferno sulla Terra”

A giugno, un detenuto in attesa di processo per accuse di detenzione di armi, Uriel Whyte, è stato accoltellato a morte da un altro detenuto, secondo un comunicato stampa del Bureau of Prisons. Un mese dopo, il detenuto Edwin Cordero è rimasto gravemente ferito in una rissa all'interno del carcere, lasciando il suo avvocato a definire il Metropolitan Detention Center “un carcere federale sovraffollato, sotto organico e trascurato che è un Inferno sulla Terra” in un rapporto al The New York Times.

A gennaio 2019, un blackout di una settimana ha lasciato la struttura correzionale in uno stato di crisi, lasciando i detenuti quasi al buio e esponendoli alle temperature gelide del Nordest. L'incidente ha scatenato un'indagine del Dipartimento della Giustizia per valutare se il Bureau of Prisons avesse piani di contingenza adeguati per far fronte alle condizioni dei detenuti. Di conseguenza, una causa legale intentata in rappresentanza dei prigionieri ha sostenuto che i detenuti erano costretti a trascorrere lunghi periodi nelle loro celle, a sopportare WC difettosi e ad affrontare altre condizioni insalubri.

Il Bureau of Prisons ha risolto la causa estiva dello scorso anno pagando circa 1.600 detenuti un totale di circa 10 milioni di dollari per le sofferenze patite a causa del blackout.

Cohen ha condiviso con CNN che sta vivendo condizioni simili a quelle di Combs, dormendo su un letto di acciaio con un sottile materasso in una piccola cella non proprio immacolata. Il Metropolitan Detention Center, dove scontano la loro pena, viene spesso descritto come un luogo difficile per i detenuti, in particolare quelli in attesa di processo, a causa di fattori come la carenza di personale e le dure condizioni di vita.

