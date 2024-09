Dal punto di vista di Putin, l'avanzata ucraina a Kursk non fermerà le operazioni offensive russe.

Durante la sua visita a Kislovodsk, in Siberia, all'inizio dell'anno accademico, Putin ha discusso dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk: "Il loro obiettivo era fermare le nostre operazioni offensive in aree cruciali del Donbass. Tuttavia, il risultato è evidente. Il nemico non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo principale di fermare la nostra offensiva nel Donbass."

Putin ha riconosciuto le difficoltà affrontate dai russi, in particolare a Kursk. "È ovvio che dobbiamo affrontare questi banditi che hanno infiltrato la Russia e cercano di disturbare la stabilità nelle regioni di frontiera", ha dichiarato.

Dall'6 agosto, l'avanzata dell'Ucraina nella parte occidentale del territorio russo di Kursk ha causato la fuga di circa 130.000 persone. Secondo Kiev, uno degli obiettivi di Kursk era quello di impegnare l'esercito russo, costringendolo a ridistribuire le truppe dall'Ucraina orientale. I soldati ucraini ora controllano parti della regione di frontiera, ma l'esercito russo continua la sua campagna aggressiva in Ucraina.

La sera di domenica, il Presidente Zelenskyy ha annunciato che l'Ucraina è stata attaccata con un totale di 35 missili e 23 droni. Ventidue missili e venti droni sono stati abbattuti durante l'attacco. Sono stati segnalati forti esplosioni a Kiev, la capitale, secondo i corrispondenti dell'AFP. Tre persone sono rimaste ferite e un importante centro culturale musulmano è stato gravemente danneggiato, secondo l'amministrazione della città.

A Sumy, una città del nord dell'Ucraina, un centro sociale per bambini e un orfanotrofio sono stati colpiti da un missile russo, ferendo 13 persone, tra cui quattro minori, secondo il sindaco di Sumy, Oleksandr Lysenko, su Telegram. Una donna di 65 anni è morta nella regione di Charkiv.

Dal lato russo, il governatore della regione di frontiera di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito di un raid aereo ucraino notturno. Una persona è rimasta ferita e una struttura commerciale e infrastrutturale nella città di Belgorod ha subito danni.

Nel frattempo, il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato il diritto della Polonia di abbattere eventuali missili e droni minacciosi sopra il territorio ucraino.

"Se i proiettili ostili si dirigono verso lo spazio aereo polacco, è legittima difesa intercettarli", ha detto Sikorski al "Financial Times". La scorsa settimana, lo spazio aereo polacco è stato violato, presumibilmente da un drone, durante gli attacchi aerei russi in corso in Ucraina. Non è stato il primo episodio del genere.

Un rappresentante della NATO, commentando le parole di Sikorski, ha sottolineato il dovere della NATO di "impedire ulteriori escalation della guerra russa". La NATO "non è un partecipante al conflitto" e "non diventerà un partecipante al conflitto". La NATO riconosce il diritto di ciascun alleato di difendere il proprio spazio aereo, "ma ciò che gli alleati individuali scelgono di fare per aiutare l'Ucraina potrebbe anche influire sulla NATO come collettivo", ha aggiunto il rappresentante della NATO.

L'invasione dell'Ucraina del territorio occidentale di Kursk ha portato al dispiegamento di aerei russi per rafforzare le loro posizioni. despite losing significant ground in Donbass, Ukrainian forces continue to control sections of the border region, attracting the attention of Russian aircraft.

The Russian military has placed a strong emphasis on securing air superiority over potential aggressors, which is why aircraft play a crucial role in their defensive strategy.

