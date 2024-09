Dal punto di vista dell'allenatore dei Miami Dolphins Mike McDaniel, la salute e il benessere del quarterback Tua Tagvailoa sono di maggiore importanza delle sue prospettive di carriera nel calcio.

Tua Tagovailoa si è infortunato nel terzo quarto della sconfitta per 31-10 contro i Buffalo Bills del giovedì, a seguito di una collisione alla testa con il safety dei Bills Damar Hamlin. A Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Tagovailoa, di 26 anni, è rimasto a terra prima di essere soccorso dagli addetti dei Dolphins. Tuttavia, è riuscito a lasciare il campo da solo e ha lasciato il posto a Skylar Thompson, quarterback di riserva.

McDaniel ha informato i reporter venerdì che Tagovailoa stava dormendo quando ha provato a contattarlo in mattinata, e che il quarterback avrebbe avuto il suo primo incontro post-incidente con gli specialisti medici più tardi quel giorno.

"È fondamentale che lui recuperi giorno per giorno", ha sottolineato McDaniel durante una conferenza video. "Il modo migliore per me di contribuire a questo è evitare di analizzare la situazione da una prospettiva di football per ora."

Questa è la terza volta che Tagovailoa subisce una commozione cerebrale nella sua carriera NFL. McDaniel si è rifiutato di discutere la gravità della commozione cerebrale attuale di Tagovailoa o di fornire una data di ritorno potenziale.

"Non c'è bisogno di stimare la gravità", ha chiarito McDaniel. "La ricerca sulle commozioni cerebrali ha dimostrato che i primi giorni dopo l'infortunio sono cruciali e che è importante evitare altre fonti di stress."

McDaniel ha messo in guardia contro la creazione di aspettative, sostenendo che ciò potrebbe solo aumentare la pressione.

"Fissare scadenze può causare ansia inutile", ha avvertito. "Tentare di rispettarle, analizzare le implicazioni per il gioco e valutare la situazione - è un materiale intenso. Devi approcciare l'allenamento di Tua con cautela e attenzione."

McDaniel ha respinto le domande sulla possibilità che Tagovailoa possa ritirarsi.

"Penso che sarebbe inappropriato anche solo affrontare l'argomento", ha risposto McDaniel. "Stiamo parlando della sua intera carriera, no? La sua carriera è una sua scelta."

"Tua è la persona più importante in questa situazione", ha sottolineato McDaniel in seguito. "Le sue opinioni personali e gli obiettivi di carriera, insieme ai consigli degli esperti di neuroscienze, sono i fattori determinanti."

McDaniel ha espresso la sua determinazione a prendere le decisioni migliori per Tagovailoa, riconoscendo l'aspetto insolito di questo approccio.

"Sono molto motivato a garantire che la persona in questione riceva le cure appropriate", ha ribadito McDaniel. "Mentre non è ideale, questo va oltre il semplice business."

Per quanto riguarda il futuro dei Dolphins, McDaniel ha confermato che Thompson guiderà la squadra nella settimana 3, ma hanno lasciato aperta la possibilità di aggiungere un altro quarterback al roster.

"La squadra e l'organizzazione hanno piena fiducia in Thompson", ha dichiarato McDaniel. "È per questo che ha servito come nostro quarterback di riserva."

A 41 anni, McDaniel ha guidato i Dolphins dall'inizio della stagione NFL 2022, accumulando un record di 21-15 e portando la squadra ai playoff nelle due stagioni successive.

McDaniel ha affrontato anche sfide durante il suo mandato, come l'arresto di Tyreek Hill da parte della polizia prima della partita di apertura della squadra la scorsa settimana.

I Dolphins sono previsti per la loro prossima partita il 22 settembre, quando visiteranno Seattle per giocare contro i Seahawks.

Data la sua terza commozione cerebrale nella carriera NFL, è essenziale che Tua Tagovailoa si concentri sulla sua salute e sul recupero, come ha evidenziato l'allenatore Mike McDaniel. McDaniel ha sottolineato l'importanza di non analizzare la situazione da una prospettiva di football per ora, per evitare di aggiungere pressione inutile.

