Dal divieto di assistenza di genere all'aumento del salario minimo, queste nuove leggi entrano in vigore il 1° gennaio.

Mentre molti Stati a guida democratica e repubblicana hanno approvato misure per alleviare gli effetti dell'inflazione, mentre l'economia rimane una delle principali preoccupazioni degli elettori in vista delle elezioni del 2024, gli Stati si sono divisi lungo le linee di partito su questioni fondamentali come i diritti all'aborto e l'assistenza ai minori per l'affermazione del genere.

Ecco alcune delle misure statali e federali che entreranno in vigore il 1° gennaio.

Assistenza per l'affermazione del genere

Uno dei temi principali delle legislature statali del 2023 è stato l'assistenza ai minori per la conferma del genere, con diversi Stati a guida repubblicana che hanno deciso di introdurre restrizioni.

L'assistenza per l'affermazione del genere comprende una serie di trattamenti e approcci basati su prove di efficacia a beneficio delle persone transgender e non binarie. I tipi di cure variano a seconda dell'età e degli obiettivi del destinatario e sono considerate lo standard di cura da molte associazioni mediche tradizionali.

Tra gli Stati che hanno deciso di vietare tali trattamenti ai minori ci sono l 'Idaho e la Louisiana, e i divieti entreranno in vigore lunedì.

In base alla legge dell'Idaho, i medici o gli operatori che forniscono farmaci per il blocco della pubertà, interventi chirurgici per l'affermazione del genere o altri trattamenti ai minori possono incorrere in una multa di 5.000 dollari e in un'accusa di reato.

In Louisiana, ai minori di 18 anni sarà vietato ricevere interventi chirurgici per l'affermazione del genere, farmaci per il blocco della pubertà e trattamenti ormonali, e gli operatori sanitari che li forniscono potrebbero essere puniti con la revoca della licenza per un minimo di due anni.

D'altra parte, il Maryland è stato uno dei numerosi Stati a guida democratica che ha approvato protezioni per le cure di accettazione del genere per tutte le età. Da lunedì, lo Stato richiederà a Medicaid di fornire la copertura per tali cure.

Protezioni per l'aborto

Mentre diversi divieti quasi totali negli Stati a guida repubblicana sono entrati in vigore nel 2023, molti Stati blu hanno approvato leggi che proteggono il diritto all'aborto, tra cui due che entreranno in vigore lunedì.

Una legge dello Stato di Washington cerca di rendere più accessibili le procedure abortive con modifiche alla copertura assicurativa. A tutti i piani di assicurazione sanitaria emessi o rinnovati a partire dal 1° gennaio sarà vietato richiedere la compartecipazione ai costi per gli aborti, che in genere comprendono spese vive come franchigie e ticket.

Nel frattempo, lunedì entrerà in vigore in California una legge scudo che proteggerà i fornitori di assistenza sanitaria locale da controversie extra-statali se forniscono servizi di aborto a pazienti in Stati con leggi restrittive sull'aborto. La protezione si estenderà anche a coloro che forniscono cure per l'affermazione di genere a pazienti di altri Stati.

Aumento del salario minimo

Quasi la metà degli Stati Uniti aumenterà il salario minimo nel 2024.

Gli aumenti entreranno in vigore il 1° gennaio nei seguenti Stati: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont e Washington, oltre a Washington DC.

In alcuni Stati, come Nevada e Oregon, gli aumenti sono previsti per il 1° luglio. Il salario minimo della Florida aumenterà il 30 settembre.

Con l'aumento, Washington continuerà ad avere il salario minimo più alto di tutti gli Stati con 16,28 dollari, rispetto ai 15,74 dollari. Nel frattempo, le Hawaii vedranno il maggiore aumento del salario minimo, da 12 a 14 dollari.

Tuttavia, Washington DC continuerà ad avere il salario minimo più alto del Paese con 17,05 dollari, in leggero aumento rispetto alla scorsa estate, quando era stato portato a 17 dollari. Un altro aumento salariale a Washington DC è previsto per luglio.

Prestiti studenteschi, 401(k) e aiuti finanziari

I pagamenti dei prestiti studenteschi possono influire sulla capacità di risparmiare per la pensione, ma a partire dal 1° gennaio, una nuova legge sulla pensione consentirà ai pagamenti dei prestiti studenteschi di incrementare i 401(k) per alcuni lavoratori. In base alla nuova legge, Secure 2.0, i datori di lavoro possono integrare i pagamenti dei prestiti studenteschi dei loro dipendenti con un contributo al conto pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro.

Il Dipartimento dell'Istruzione ha inoltre recentemente aggiornato il modulo Free Application for Federal Student Aid, meglio noto come FAFSA. Il modulo viene utilizzato per determinare l'idoneità agli aiuti finanziari per l'anno accademico 2024-2025 e la versione aggiornata, che dovrebbe essere rilasciata domenica, è più breve e più facile da compilare. Si prevede inoltre che molti mutuatari a basso reddito avranno diritto a una maggiore assistenza finanziaria.

