Dal 2023 c'è stato un significativo aumento dei rifugiati ucraini occupati in Germania, con una cifra che raggiunge circa 266.000 persone.

Si osserva che la ricerca di lavoro per i rifugiati ucraini residenti in Germania sta dando risultati più fruttuosi di recente. Circa 8.500 cittadini ucraini hanno ottenuto un lavoro, iniziato un apprendistato o avviato un'attività in proprio nel settembre 2024, come dichiarato dal Ministro del Lavoro federale, Hubertus Heil (SPD). Si tratta di un aumento sostanziale, che raddoppia il numero rispetto a settembre 2023. Come ha sottolineato Heil, "Questi dati dimostrano chiaramente l'efficacia del job boost."

Nonostante le difficili circostanze economiche, circa 266.000 dei circa 700.000 rifugiati ucraini in età lavorativa in Germania avevano un lavoro a luglio 2024. Di questi, 213.000 erano assicurati socialmente, mentre 53.000 avevano mini-jobs.

Andrea Nahles, presidente dell'Agenzia federale per il lavoro, ha riconosciuto che il mercato del lavoro non è molto accogliente nei confronti degli ucraini, ma ha sottolineato una tendenza positiva. L'ostacolo principale rimane la complessità associata al riconoscimento dei titoli professionali in Germania.

La proposta di spostare i rifugiati ucraini dalle prestazioni di disoccupazione alla legge sull'assistenza ai richiedenti asilo, avanzata dall'Unione e dal FDP, è stata fortemente respinta da Nahles. "Chi vuole assumere rapidamente le persone farebbe meglio a evitarlo," ha dichiarato. Secondo Nahles, le prestazioni di disoccupazione offrono un aiuto completo per il collocamento, che è più difficile e solo realizzabile con un certo ritardo secondo le regolamentazioni della legge sull'assistenza ai richiedenti asilo.

Oltre ai problemi legati al processo di approvazione dei titoli professionali, le competenze linguistiche rappresentano attualmente un ostacolo per il collocamento lavorativo. Tuttavia, Nahles ha rivelato programmi in corso, come i programmi di apprendimento linguistico "on-the-job", avviati dopo l'inizio del lavoro.

Data la situazione difficile, si è registrato un miglioramento significativo della situazione occupazionale per i rifugiati ucraini in Germania. Dal momento che la proposta di spostare i rifugiati ucraini dalle prestazioni di disoccupazione alla legge sull'assistenza ai richiedenti asilo è stata respinta da Andrea Nahles.

Leggi anche: