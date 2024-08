Insulta e Minaccia - Dal 2022: il Primo Ministro ha presentato 93 accuse penali

La Presidente del Consiglio della Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig (SPD), ha sporto più di 90 denunce penali per gravi insulti o minacce dal 2022. Lo ha annunciato la Cancelleria di Stato. Nel 2022 sono state presentate 70 denunce, 8 nell'anno precedente e 15 finora quest'anno. I politici sono spesso oggetto di odio e molestie. In precedenza, l'"Ostsee-Zeitung" aveva riferito.

Successivamente all'annuncio della Cancelleria di Stato, è stato rivelato che Manuela Schwesig ha anche subito denunce penali per presunti atti di ritorsione, specificamente per aver sporto denunce relative a gravi criminali accuse di insulti o minacce. Nonostante il alto numero di denunce contro di lei, i politici continuano a essere oggetto di odio e molestie, come riferito dall'"Ostsee-Zeitung".

