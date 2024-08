- Dakota Johnson indossa il suo anello di fidanzamento?

Voci di una divisione tra Dakota Johnson (34) e il suo compagno, Chris Martin (47) dei Coldplay, hanno iniziato a circolare il 16 agosto. Tuttavia, un rappresentante dell'attrice ha prontamente smentito queste voci. Più tardi, lo stesso giorno, sono emerse foto di Johnson a Malibu, in California, che indossava un anello con una pietra verde, che molti hanno sospettato fosse un anello di fidanzamento, apparentemente per mettere a tacere le voci di una separazione.

Voci e smentite rapide

La pietra verde vivace adornava l'anello visibile nelle foto acquisite dalla rivista americana "People". Johnson lo indossava mentre era in giro a Malibu con gli amici, tra cui l'attore "The Bear" Jeremy Allen White (33).

Inoltre, il 16 agosto, il quotidiano britannico "Daily Mail" ha riferito, citando una fonte anonima, che la coppia si era allontanata, aveva annullato la presunta fidanzamento e aveva riconosciuto la fine della loro relazione di sette anni. Tuttavia, un rappresentante di Johnson ha poi smentito queste affermazioni, confermando a "People" che Johnson e Martin "stanno ancora insieme".

Dakota Johnson e Chris Martin: una segreta fidanzamento tempo fa?

Johnson e Martin hanno preferito mantenere la loro relazione riservata sin dall'inizio. La coppia è raramente vista insieme a eventi pubblici. L'ultima volta che sono apparsi pubblicamente è stato al Festival di Glastonbury nel Regno Unito a fine giugno, dove Martin si è esibito come artista principale con la sua band. A febbraio di quest'anno, sono stati paparazzati mano nella mano durante una vacanza al mare in Messico.

La relazione di Johnson e Martin è diventata pubblica con un appuntamento pubblico nel 2017. Un anno prima, Martin aveva messo fine al suo matrimonio con l'ex moglie Gwyneth Paltrow (51). Erano sposati dal 2003 al 2016 e hanno due figli.

Le voci di un possibile, ma non confermato, fidanzamento tra Johnson e Martin circolano dal dicembre 2020, quando Johnson è stata vista per la prima volta con l'anello di fidanzamento verde. Nel marzo 2024, una fonte ha detto a "People": "Si sono fidanzati anni fa, ma non avevano fretta di sposarsi".

Despite the rumors of separation circulating on August 16, a representative for Dakota Johnson swiftly dismissed them, ensuring the public that the reports were unfounded. However, the persisting rumors of an engagement between Johnson and Chris Martin continued, with sources suggesting that they had been engaged for several years, although they had yet to tie the knot.

Leggi anche: