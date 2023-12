Dak Prescott: la stella dei Dallas Cowboys si scusa per aver elogiato i tifosi che hanno lanciato rifiuti contro gli ufficiali di gara dopo la sconfitta nei playoff

Negli ultimi istanti della partita, mentre Prescott cercava di fermare il tempo lanciando la palla sul manto erboso, l'arbitro Ramon George si è scontrato con il quarterback e il tempo è scaduto prima che potesse essere eseguita un'altra azione.

Dopo la partita, i video diffusi sui social media hanno mostrato i tifosi che lanciavano detriti contro gli arbitri mentre uscivano dal campo dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, alcuni dei quali hanno quasi colpito il defensive end DeMarcus Lawrence.

Quando a Prescott è stato chiesto delle azioni dei tifosi, inizialmente ha espresso il suo disappunto pensando che stessero indirizzando la loro rabbia contro i giocatori.

Ma quando è stato informato che i rifiuti erano rivolti agli arbitri, il messaggio di Prescott è cambiato: "Merito loro".

Martedì, tuttavia, Prescott ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui si scusava in modo esauriente.

"Mi pento profondamente dei commenti che ho fatto sugli arbitri dopo la partita di domenica", ha detto Prescott. "Ero preso dall'emozione di una sconfitta deludente e le mie parole sono state fuori luogo e ingiuste".

"Ho la massima considerazione degli ufficiali di gara della NFL e ho sempre rispettato la loro professionalità e la difficoltà del loro lavoro. La sicurezza di tutti coloro che assistono a una partita o partecipano al campo di un evento sportivo è una questione molto seria.

"È stato un errore da parte mia e mi dispiace".

La CNN ha contattato la NFL per un commento. Tuttavia, un organo di arbitraggio sportivo statunitense ha già chiesto alla NFL di sanzionare Prescott.

"La NBRA condanna i commenti di Dak Prescott che condona la violenza contro gli ufficiali di gara", ha scritto su Twitter la NBA Referees Association.

"Come leader della NFL, dovrebbe saperlo bene. Incoraggiamo la NFL a prendere provvedimenti per scoraggiare questo comportamento deplorevole in futuro".

Lunedì il vicepresidente esecutivo dei Cowboys Stephen Jones ha criticato i tifosi che hanno lanciato detriti.

"È un peccato", ha detto Jones lunedì a 105.3 The Fan. "Non è il modo in cui vedo i nostri tifosi. Penso che siamo una squadra di classe. Non c'è posto per queste cose".

