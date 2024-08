- "Dai tutto quello che ho" - il breakdancer Raygun risponde all'odio e all'odio

Rachael Gunn, la breakdancer australiana nota come Raygun, è diventata rapidamente un fenomeno su internet durante i Giochi Olimpici di Parigi con i suoi movimenti unici. Nella sua video su Instagram, la 36enne ha espresso la sua delusione per l'odio che ha ricevuto online, definendolo "abbastanza devastante". "Sono felice di aver portato un po' di gioia nelle vostre vite", ha detto Gunn, "non sapevo che avrei anche aperto la porta a così tanto odio". È stato scoraggiante, ha aggiunto.

Ha preso la competizione molto seriamente, ha continuato nel suo video. "Ho lavorato sodo per prepararmi per i Giochi Olimpici e ho dato il massimo".

Rachael Gunn e il suo stile di breakdance

Durante il debutto olimpico del breaking, Gunn è stata vista rotolarsi per terra o saltare come un canguro. A casa, è una scienziata e lecturer - di breakdance. Molti hanno trovato il suo stile piuttosto insolito e semplice divertente sui social media. Dopo la sua esibizione, si è diffusa disinformazione, ha spiegato Gunn.

Il team olimpico australiano (AOC) ha condannato una petizione online anonima che attaccava Gunn come "fastidiosa, fuorviante e bullismo". Gunn è semplicemente un'atleta che ha partecipato e vinto l'evento di qualificazione.

Nonostante il biasimo sui social media, lo stile unico di breakdance di Rachael Gunn ha attirato l'attenzione di molti durante i Giochi Olimpici. Nonostante i commenti offensivi, ha continuato a promuovere il breakdance come scienziata e lecturer a casa.

Inspirata dai suoi movimenti da canguro e dallo stile insolito, Rachael Gunn ha iniziato a insegnare breakdance ai suoi studenti, mostrando che non c'è un modo giusto o sbagliato per esprimersi attraverso questa forma di danza.

