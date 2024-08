- Dai produttori di "Fleabag": Crime e violenza domestica

Quattro mesi dopo che Olivier (Michiel Huisman) ha promesso di cambiare, il marito apparentemente affascinante diventa violento di nuovo. E una vivace serata vino con gli amici per Angela (Joanne Froggatt) si conclude con un dente saltato. La facciata del matrimonio apparentemente idilliaco di Angela crolla nei primi minuti della miniserie britannica "Angela Black".

Il focus di una nuova serie britannica in sei parti su ARD's canale specializzato One è la vittima di violenza domestica in un bel quartiere di Londra. Anche se Angela ha minacciato di lasciare suo marito diverse volte, la madre di due figli non può fare il passo finale. Invece, si copre i lividi con uno spesso strato di trucco e si salva con scuse inventate quando viene interrogata.

Per quanto tempo la donna può mantenere la ragnatela di bugie? E forse ancora più importante, per quanto tempo può sopravvivere a questo matrimonio? Un inatteso cambiamento nella vita di Angela porta speranza. Cosa succede dopo può essere visto nella serie thriller "Angela Black - Amico o Nemico?" Sabato (17.8.) alle 20:15.

Un giorno, il detective privato Ed (Samuel Adewunmi) appare e rivela verità sul marito di Angela che lei non avrebbe mai immaginato possibile. Olivier aveva assunto lui per ottenere la custodia dei loro figli in caso di divorzio. Poi afferma che suo marito ha cercato di assumerlo come killer professionista per liberarsi della moglie. Ed offre ad Angela il suo aiuto - almeno così dice. Il forestiero è un amico o un nemico?

La vita di Angela è come una gabbia. Anche nel suo lavoro al rifugio per animali, è circondata da sbarre. E dopo che ha rimosso una musola da un cane, viene morsa lei stessa. perhaps the mysterious man is exactly what she needs to finally take the step of separation. As the gripping series progresses, more and more secrets about her husband come to light. Angela's mistrust of the stranger is no greater than her fear of her husband. As her courage grows to free herself from her tormentor, the question remains: will she succeed?

