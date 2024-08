Dai ai Xenomorfi carne fresca

"Alien" è un cult. Almeno per i primi due capitoli della serie cinematografica. Le opinioni sono divise su ciò che è venuto dopo. L'ultimo capitolo, "Alien: Romulus", è probabile che susciti reazioni contrastanti - nonostante o forse proprio perché pullula di creature disgustose.

La franchise "Alien" ha prodotto finora un totale di sei film, senza contare i due crossover "Alien versus Predator" falliti, gli spin-off di videogiochi o la serie TV prevista. Senza dubbio, il film originale "Alien: Il mostro sconosciuto da un altro mondo" (1979) è un capolavoro. Ha lanciato la carriera di regista di Ridley Scott, la rapida ascesa di Sigourney Weaver al ruolo di icona del grande schermo e ha reso l'artista svizzero HR Giger un'icona dell'arte. L'Alien di Giger ha stabilito nuovi standard per l'horror.

La bravura di "Aliens - Il ritorno" (1986) sotto la guida di nessuno meno che il futuro regista di "Titanic" e "Avatar", James Cameron, è indiscutibile. Anche "Alien 3", portato sullo schermo da David Fincher nel 1992, è probabile che trovi molti fan. Ma lì si ferma il consenso. L'ultima apparizione di Weaver come Ellen Ripley in "Alien - La resurrezione" (1997) è stata ampiamente criticata, nonostante fosse diretta dal futuro regista de "La vita è bella", Jean-Pierre Jeunet. Le reazioni ai due prequel, "Prometheus - Segni oscuri" (2012) e "Alien: Covenant" (2017), entrambi diretti da Ridley Scott, sono state contrastanti.

Adesso "Alien: Romulus" sta per diventare il settimo film della franchise. Almeno in termini di personaggi, le carte vengonomescolate di nuovo. Scott rimane fedele alla serie, ma questa volta è solo il produttore. Dietro la cinepresa, il regista uruguaiano Fede Alvarez debutta nell'universo "Alien", avendo già fatto parlare di sé come specialista dell'horror con film come "Non respirare" (2016) e il remake de "L'esorcista" (2013).

"Familiar" Characters

Il cast principale è composto interamente da ventenni, tutti al loro debutto nell'universo "Alien". L'unico volto familiare è quello di Ian Holm, che ha interpretato l'androide Ash nel film originale del 1979 e ora viene risuscitato attraverso la tecnologia moderna. Tuttavia, non interpreta Ash, ma un modello otticamente identico chiamato Rook.

In termini di trama, che non è né un prequel né un sequel ma è ambientata tra l'originale e "Aliens - Il ritorno", "Alien: Romulus" offre molti elementi familiari. Ad esempio, c'è un altro androide, questa volta chiamato Andy, in un ruolo importante. E ovviamente ci sono i Xenomorphs, i Facehuggers, i Chestbursters e persino un mostro ibrido speciale.

Quindi, "Alien: Romulus" è un promettente nuovo capitolo della franchise o solo un altro sacco di contraddizioni? Solo il tempo lo dirà.

Il menzionato Andy (David Jonsson) è il compagno di Rain (Cailee Spaeny). Significa così tanto per lei che lo chiama persino suo fratello. Insieme, i due vivono nella tetra colonia mineraria Jackson's Star, dove non splende mai il sole e da cui si può solo sognare di fuggire. Il sogno potrebbe diventare realtà quando gli amici di Rain, Tyler (Archie Renaux), Kay (Isabela Merced), Bjorn (Spike Fearn) e Navarro (Aileen Wu), avvistano un oggetto che sembra essere stato trascinato attraverso lo spazio inosservato e senza equipaggio. Il gruppo si avvia subito su un vecchio shuttle verso la loro scoperta, che si rivela essere una stazione spaziale abbandonata chiamata "Renaissance", composta dai moduli "Romulus" e "Remus". Forse qui possono trovare qualcosa di utile per fuggire da Jackson's Star verso un mondo migliore?

Sì, Rain & Co. trovano qui qualcosa, ma non esattamente ciò che avevano immaginato e sperato. Invece, si trovano presto a combattere per la sopravvivenza contro un'orda di creature "aliene". Non tutti ce la fanno, ovviamente. E poi c'è anche la questione di quale ruolo l'androide apparentemente innocuo Andy giochi in questo incubo...

Diventa ridicolo alla fine

"Alien: Romulus" inizia bene. In linea con la sua collocazione nella cronologia dell'universo "Alien", sprigiona molto fascino rétro e, soprattutto nella prima metà, crea scene di suspense bellissime che mandano brividi lungo la schiena. Anche il silenzio nell'infinito spazio sembra un momento shock. Peccato che il brivido riverente si trasformi gradualmente in una caccia all'orrore isterica con un massiccio dispiegamento di creature disgustose man mano che la storia prosegue. Non è il primo film "Alien" a esagerare nel tentativo di stare al passo con i tempi.

Più veloce, più alto, più lontano - questo vale per l'evoluzione del film di Alvarez. Che gli "alieni" non ci mettano molto nel loro periodo di crescita è già noto. A volte, tuttavia, sembra che passino solo pochi secondi prima che un larva appena nata cresca fino a diventare un mostro delle dimensioni di un uomo. Verso la fine del film, diventa sempre più ridicolo. È un peccato, perché è proprio la serie "Alien" che ha dimostrato nei suoi primi giorni che meno può essere di più. Che un'occhiata, un suggerimento o un dettaglio può avere un effetto molto più intenso dello scontro finale.

Così, "Alien: Romulus" ha un parallelo indesiderato con la storia di Romolo e Remo. Inoltre, inizia gloriosamente finché Romolo non uccide il suo fratello in una disputa. Diventa un tiranno finché non viene ucciso a sua volta. Cosa c'è di così difficile nel non spararsi nei piedi?

"Alien: Romulus" è ora in programmazione nei cinema tedeschi

