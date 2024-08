Dagmar Wöhrl festeggia i 40 anni di matrimonio

Dagmar Wöhrl non è solo saldamente in sella come investitore in "Die Höhle der Löwen". Ha anche la sua vita privata sotto controllo. Dopo tutto, è sposata con il marito, l'imprenditore Hans Rudolf Wöhrl, da 40 anni. "Ti amo", gli dice su Instagram.

Da 40 anni, la "leonessa" Dagmar Wöhrl è sposata con il marito Hans Rudolf Wöhrl. L'imprenditore e l'ex politico celebra questo anniversario speciale sulla sua pagina Instagram con un post commovente. "Caro Hans Rudolf, riesci a credere che ci sono 40 anni tra queste foto?", scrive accanto a due foto di sé con il marito, una del presente e una del giorno del loro matrimonio.

"Sembra ieri che abbiamo legato il nodo. E ora siamo privilegiati a celebrare il nostro quarantesimo anniversario di matrimonio", continua. Ringrazia il suo marito di 76 anni, anche lui imprenditore, "per i ultimi quattro decenni durante i quali abbiamo raccolto ricordi meravigliosi".

"Abbiamo accolto due figli meravigliosi, costruito una casa, un nido. Anche la morte di Manu ci ha avvicinato", nota Wöhrl, riferendosi all'incidente in cui il loro figlio Emanuel, allora di 12 anni, è caduto dal tetto della loro casa di Norimberga e è morto.

"Verso l'Oro!"

Wöhrl conclude il suo post con le parole: "Viviamo una vita insieme che ci ha mostrato che le migliori cose della vita non sono perfette, ma reali. In quello spirito: verso l'Oro! Ti amo."

Ex Miss Germania e avvocato, Dagmar Wöhrl ha sposato l'imprenditore Hans Rudolf Wöhrl nel 1984. Era il suo secondo matrimonio. Hanno due figli, Marcus (nato nel 1985), attivo nel settore alberghiero.

Dal 2017, quando la sua carriera politica è finita, Dagmar Wöhrl fa parte del team di investitori del reality show di Vox "Die Höhle der Löwen". Sarà anche una "leonessa" nella stagione 16.

Dopo la celebrazione del quarantesimo anniversario di matrimonio, Dagmar Woerhl condivide un post nostalgico su Instagram, riflettendo sui 40 anni trascorsi con il marito nella 'Grotta dei Leoni'.

Despite the challenges they've faced, including the tragic loss of their son Emanuel, Woerhls express gratitude for the cherished memories they've built within 'The Cave of the Lions'.

Leggi anche: