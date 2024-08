Dacia Jogger sottoposto a valutazione del camper in fase di prova

Con la Dacia Jogger, ottieni un veicolo familiare incredibilmente economico che può essere trasformato in un camper di fortuna utilizzando gli specifici accessori per il campeggio di Dacia a un prezzo ragionevole. Tuttavia, presenta alcuni difetti.

Per molti, il sogno di un vero e proprio camper è troppo costoso se non si desidera un cantiere permanente. La Jogger offre un'alternativa a basso costo con il suo pacchetto per il campeggio. Questo consente di convertire il bagagliaio dell'auto in una sistemazione per dormire temporanea in pochi minuti quando necessario. Il design è intelligente e fornisce un letto istantaneo per due persone quando necessario. Tuttavia, come camper, questa soluzione di fortuna è solo un compromesso moderatamente allettante, soprattutto quando si installa una tenda posteriore.

Dacia offre diversi accessori per il campeggio per la Jogger nel suo programma di accessori. Il pacchetto per il campeggio da €1650, composto da una scatola di legno e un materasso pieghevole, trasforma la Jogger in un camper modestamente equipaggiato. Un pacchetto privacy da €300 protegge dalle occhiate indiscrete e dalla luce solare. Questo può essere integrato con una tenda posteriore da €560 che copre l'hatch posteriore aperto e offre uno spazio vivibile sostanziale, nonché una tenda interna aggiuntiva per tre persone quando combinata con la Jogger. In totale, può ospitare fino a cinque persone.

Il nostro veicolo di prova era anche dotato di un grande box sul tetto (€430) e un portapacchi in alluminio per €237. Chi opta per questo camper e l'equipaggiamento per il tempo libero dovrà spendere altri €3000. Tuttavia, questo veicolo sarà adeguatamente equipaggiato per un viaggio in campeggio con la famiglia e gli amici. Come famiglia di tre persone, abbiamo scelto un'auto con tutti gli accessori menzionati per un weekend in campeggio. Non ci sono stati problemi di spazio, anche con il grande box sul tetto e il sedile posteriore occupato da una sola persona, c'era spazio più che sufficiente per tanto bagaglio, nonostante la scatola di legno riducesse notevolmente lo spazio del bagagliaio.

Dalla scatola di legno al telaio del letto

Il campeggio è ben proporzionato. Con pochi passaggi semplici, la scatola di legno può essere trasformata in un telaio per il letto che si estende dal sedile posteriore piegato al sedile anteriore. La costruzione, saldamente collegata ai punti di ancoraggio del vano di carico, è solida e precisa. Viene quindi posizionato un materasso in schiuma a tre pezzi - l'area per dormire di circa 1,90 x 1,30 metri è pronta. Abbiamo anche installato gli inserti di privacy precisi in tessuto nero e metallo flessibile per tutte le finestre della Jogger, che hanno richiesto solo pochi minuti.

Il montaggio della tenda posteriore è stato più complesso. Quando è eretta, è drappeggiata sull'hatch posteriore aperto e la stoffa della tenda viene ulteriormente fissata alla Jogger utilizzando le cinghie, che possono sometimes essere complicate. Lo spazio esteso sotto la stoffa della tenda e l'hatch posteriore è comodo. Ad esempio, può offrire riparo dalla pioggia o consentire la cottura. Una tavola che si piega fuori dalla scatola per dormire funge da tavolo per la cottura e il pasto. C'è anche un passaggio protetto tra il letto nella Jogger e la tenda interna, che può essere aperto in entrambe le direzioni.

Tenda spaziosa, ma qualità scarsa

La tenda è abbastanza spaziosa, offrendo un interno spazioso mentre mantiene un formato piegato compatto. Tuttavia, la qualità del tessuto è dubbia. Il materiale esterno sembra fragile e sintetico, e le cerniere e i picchetti sono lontani dall'essere forti. La prima mattina, con il sole che sorgeva, è diventato insopportabilmente caldo all'interno della tenda. Anche aprendo entrambe le entrate ha fornito solo un po' di sollievo temporaneo, ma il caldo era insopportabile nelle migliori condizioni estive. Non abbiamo potuto testare la sua impermeabilità poiché non ha piovuto.

Anche nella Dacia, con il portellone aperto, è diventato troppo caldo per nostro figlio. Inoltre, è stato disturbato da numerose punture di zanzara poiché il portellone aperto non offre la stessa protezione della zanzariera della tenda interna. Tuttavia, era entusiasta del materasso.

Per prendere i pasticcini al mattino, abbiamo dovuto scollegare la tenda dall'auto e ricomporre il letto posteriore, che era un po' scomodo. Per la seconda notte, non abbiamo collegato i due spazi per dormire, permettendoci di dormire nella Jogger protetti dalle zanzare, ma il problema del caldo è peggiorato con il sole del mattino. Il tessuto del pezzo di collegamento pendeva floscio dalla tenda.

Investire in attrezzatura per il campeggio di alta qualità

Dopo il weekend, abbiamo deciso che il denaro speso per gli accessori per il campeggio della Jogger sarebbe stato meglio investito in attrezzatura per il campeggio di alta qualità, in modo da poter utilizzare l'auto spontaneamente e flessibilmente come necessario.

La Dacia Jogger, con una lunghezza di oltre 4,5 metri, è una scelta adatta a molte situazioni quotidiane e come auto per le vacanze, grazie al suo interno spazioso e al grande bagagliaio. Con i sedili posteriori piegati e senza il pacchetto per dormire installato, il bagagliaio può contenere più di 1800 litri.

Il nostro veicolo di prova era alimentato da un motore LPG-Otto da 74 kW/101 CV, offrendo un'autonomia di oltre 1000 chilometri con due taniche per l'autogas e la benzina. Abbiamo guidato esclusivamente a benzina, con costi del carburante di circa €9 per 100 chilometri ai prezzi favorevoli.

Estremamente economico

Durante il campeggio, si incontrano spesso i vicini, e molti erano incuriositi dal nostro unico setup del camper e dai suoi costi. La Jogger suscitava sempre sguardi sorpresi. Il nostro modello top di gamma Extreme+ costa circa €21.000, rendendolo estremamente economico, soprattutto considerando le caratteristiche incluse. A differenza delle vecchie Dacie, la Jogger non sembra più completamente spartana e a buon mercato.

Dacia Jogger 5 posti TCe 100 Eco-G - Caratteristiche tecniche

In arrivo, minivan compatta a 5 posti

Lunghezza: 4,55 metri, Larghezza: 1,78 metri, Altezza: 1,67 metri, Interasse: 2,90 metri, Spazio di carico: 607-1819 litri

Motore a benzina da 1,0 litri, 3 cilindri, 75 kW/101 cv, coppia massima: 160/170 Nm a 2900-3500 giri/min, cambio manuale a 6 velocità, Trazione anteriore

0-100 km/h: 12,3/12,5 s, Velocità max: 180 km/h

Consumo medio: 6,0 l (Benzina), 7,7 l (GPL), Emissioni CO2: 135-118 g/km, Normativa emissiva: Euro 6d, Consumo test: 9,0 litri GPL

Prezzo: a partire da 17.900 Euro

Prezzo dell'auto di prova: 21.250 Euro (senza equipaggiamento da campeggio)

Ma ci sono dei compromessi a questo prezzo. I sedili mancano di comfort per lunghi viaggi, la sospensione è un po' poco reattiva e ci sono rumori e vibrazioni udibili. Ci si abitua a questi difetti. Tuttavia, dopo un test di due settimane, abbiamo notato un miglioramento considerevole passando a un SUV elettrico a trazione integrale con sospensioni pneumatiche.

Nonostante il sogno di un vero e proprio camper possa essere troppo costoso per alcuni, la Dacia Jogger offre un'alternativa economica con il suo pacchetto per dormire. Questa trasformazione consente al bagagliaio dell'auto di funzionare come una sistemazione per dormire temporanea, trasformandolo in un camper o un'alternativa a basso costo. Chi preferisce un'esperienza da camper più tradizionale potrebbe considerare di investire in attrezzatura da campeggio di alta qualità, permettendo alla Jogger di essere utilizzata in modo flessibile e spontaneo.

