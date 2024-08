Da venerdì: chiusura della linea ferroviaria tra Berlino e Amburgo

I passeggeri che viaggiano tra Amburgo e Berlino devono prepararsi a importanti restrizioni a partire dalla sera di venerdì per circa quattro mesi a causa dei lavori di costruzione. La linea sarà chiusa dalle 22:00 al 14 dicembre. I treni a lunga percorrenza saranno deviati verso ovest attraverso Stendal, Salzwedel, Uelzen e Lüneburg, aggiungendo 45 minuti al tempo di viaggio. Invece di due treni all'ora, ce ne sarà solo uno.

Per i pendolari tra Amburgo e Wittenberge, verrà istituito un servizio di autobus sostitutivo, che servirà anche Ludwigslust. Questi collegamenti sono già integrati nei tabelloni orari online e possono essere consultati lì. Ci saranno anche restrizioni per i passeggeri tra Amburgo e Schwerin, dove i lavori di costruzione sono in corso fino al 29 settembre. Non ci saranno treni ICE, ma ci saranno autobus sostitutivi diretti e un treno Intercity giornaliero via Lubecca.

Questa è la prima di due periodi di chiusura prolungati tra Amburgo e Berlino. A partire dal prossimo agosto, verrà avviato un progetto di modernizzazione e ristrutturazione completa, noto come "Generalsanierung", che porterà nuovamente a restrizioni a lungo termine per i passeggeri.

