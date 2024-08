Da venerdì: chiusura della linea ferroviaria Berlino-Amburgo

I passeggeri che viaggiano tra Amburgo e Berlino devono prepararsi a significativi limiti a partire dalla sera di venerdì per circa quattro mesi a causa dei lavori di costruzione. Il percorso sarà chiuso dalle 22:00 fino al 14 dicembre. I treni a lunga percorrenza verranno deviati verso ovest attraverso Stendal, Salzwedel, Uelzen e Lüneburg, aggiungendo 45 minuti al viaggio. Invece delle solite due, correrà un solo treno a lunga percorrenza all'ora tra le due più grandi città tedesche.

Per i pendolari che viaggiano tra Amburgo e Wittenberge, verrà istituito un servizio di autobus sostitutivo, che servirà anche Ludwigslust. Gli orari sono già integrati nei tabelloni online e possono essere consultati. Ci saranno anche limitazioni per i passeggeri che viaggiano tra Amburgo e Schwerin, dove i lavori sono in corso fino al 29 settembre. Non ci saranno treni ICE durante questo periodo, ma verrà fornito un servizio di autobus sostitutivo diretto. Inoltre, un treno Intercity al giorno passerà attraverso Lubecca.

Questa è la prima di due periodi di chiusura prolungati tra Amburgo e Berlino. A partire dal prossimo agosto, verrà avviato un progetto di modernizzazione e ristrutturazione completa, noto come "Generalsanierung". I passeggeri possono aspettarsi ulteriori limitazioni a lungo termine durante questo periodo.

