Da un cibo di strada umile a un culto urbano: 75 anni di currywurst

Questa prelibatezza culinaria, nota come Currywurst, è famosa per il suo aroma intenso, è un piatto immancabile e addirittura degno di essere esposto in gallerie. Tuttavia, identificare il suo creatore è un argomento molto dibattuto. Berlino, Amburgo e Bassa Sassonia rivendicano tutti la sua invenzione.

Come delizioso spuntino piccante spesso servito con patatine fritte, il Currywurst è radicato nella cultura degli street food della Germania. Ogni anno, circa 800 milioni di porzioni vengono consumate in tutta la nazione, con quasi 70 milioni solo a Berlino.

Questo icona culinaria ha una storia di 75 anni, ma chi ha portato per primo questo würstel alla gloria? È stato Berlino a conferire al würstel il suo titolo, o Amburgo ha inventato lo snack classico con il suo fascino nordico? Inoltre, perché un hotel offre il piatto iconico tedesco a un prezzo esorbitante di 26 euro?

Gli inizi sospetti

Le origini del Currywurst sono avvolte in numerose storie. Una delle più note si svolge a Berlino-Charlottenburg: il 4 settembre 1949, Herta Heuwer avrebbe sperimentato con una nuova salsa al suo chiosco di cibo per noia. Mescolando pasta di pomodoro, salsa Worcestershire, curry in polvere e altre spezie, ha coperto un würstel bollito e tagliato.

Altre versioni suggeriscono che Heuwer si sia data alla sperimentazione per mancanza di senape, creando così una nuova salsa. Sia che fosse nata dalla noia o dalla necessità, la salsa ha guadagnato fama internazionale.

Da Amburgo o Bassa Sassonia?

Nel 1993, Uwe Timm ha pubblicato il racconto "Scoperta del Currywurst", sostenendo che lo snack avesse origini nella città anseatica. Secondo la storia, la proprietaria del chiosco Lena Brücker ha combinato curry e ketchup mentre cadeva, inventando così la salsa.

Brücker potrebbe essere un personaggio di finzione, ma Timm ha sostenuto di aver assaggiato un würstel simile ad Amburgo già nel 1947. Questo romanzo contribuisce alla rivalità tra Berlino e Amburgo per l'invenzione.

Il principe Alexander zu Schaumburg-Lippe di Bückeburg, vicino a Hannover, rivendica anche connessioni storiche. Egli afferma che il Currywurst sia stato creato nella cucina del castello di famiglia già nel 1946. Un cuoco avrebbe mescolato marmellata di albicocche, ketchup di pomodoro, curry e sale per gli ufficiali dell'esercito del Reno britannico, che potrebbe essere considerato un precursore.

Il servizio più grande del mondo

La Bassa Sassonia detiene un record: il 30 aprile 2010, un produttore di cucine a Wolfenbüttel ha stabilito un record mondiale preparando un Currywurst di 175,2 kg, lungo 320 metri, prima di tagliarlo e servirlo. Dopo la cottura, sono stati aggiunti circa 95 kg di salsa di pomodoro e 1 kg di curry in polvere prima della distribuzione ai visitatori.

Berlino, however, claims to have invented the Currywurst and honors Herta Heuwer as its creator. "I've got the patent, that's it!", Heuwer is said to have declared. In fact, Heuwer did not patent the exact recipe, as disclosure would have disclosed the strictly secret formula.

Instead, she registered the trademark "Chillup" - a blend of "chili" and "ketchup" - at the patent office on February 21, 1958. On January 21, 1959, "Chillup" was officially recognized as a trademark at the patent office with registration number 721319.

Berlin has honored Herta Heuwer with a commemorative plaque since 2003. At the time, District Mayor Monika Thiemen said, "Until now, there has been no plaque that commemorates a person who has made a significant contribution to the most important thing we have: food."

La versione lussuosa

Il Currywurst ha anche fatto il suo ingresso nei ristoranti di lusso. Dal 2018, occupa un posto nel menu dell'hotel famoso di Berlino "Adlon" ed è uno dei piatti principali dell'istituzione - a 26 euro.

Secondo il portavoce dell'hotel, vengono vendute circa 800 porzioni al mese, principalmente attratte da ospiti stranieri. La ricetta esatta della salsa rimane un segreto, ma si dice che incorpori ingredienti esotici come mango, lemongrass e anice stellato. Questo piatto di cucina fine è incoronato con una spruzzata d'oro commestibile, servito con patatine "raffinata" e un panino al latte.

Il Currywurst ha lasciato il suo segno anche nella scena musicale. Herbert Grönemeyer ha reso omaggio a esso nel 1982 con la canzone "Currywurst". Sull'album "Total Egal", la canzone è diventata un successo e racchiude la cultura alla mano della Ruhr. Il Currywurst è un parte integrante della vita quotidiana lì.

L'Unione Europea ha riconosciuto il Currywurst come parte del patrimonio culturale immateriale della Germania nel 2018, riflettendo la sua importanza nella tradizione culinaria tedesca ed europea. Il Currywurst di Berlino continua ad attrarre turisti, con l'hotel "Adlon" che offre addirittura un piatto di Currywurst lussuoso a 26 euro per soddisfare i palati raffinati.

