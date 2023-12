Da Taylor Swift a Barbenheimer, le tendenze culturali che hanno caratterizzato il 2023

Gran parte del mondo ha risposto a questo senso di normalità ripristinato con un'ondata di spese di rivalsa che ha sostenuto i settori creativi in difficoltà (anche se il successivo rallentamento è già in corso). Questa è stata in gran parte una buona notizia per il mondo dell'arte, della moda e della cultura, che in un anno definito da guerre e sconvolgimenti tecnologici ha risposto in modi creativi che riflettevano e rimproveravano le sfide più pressanti della società.

Ecco alcune delle forze che, nel bene e nel male, hanno catturato lo Zeitgeist negli ultimi 12 mesi:

Chi governa il mondo? Le ragazze

Due dei maggiori motori dell'economia culturale sono stati i tour di una coppia di donne di maggior successo della musica: Beyoncé e Taylor Swift.

Il "The Eras Tour" di quest'ultima, che ha fatto letteralmente tremare la terra, è diventato il primo tour a incassare più di 1 miliardo di dollari. La richiesta di biglietti è stata tale che gli organizzatori della tappa di Singapore, ad esempio, hanno registrato più di 22 milioni di persone per la prevendita, mentre più di un milione di persone hanno atteso in coda online.

La frenesia globale ha catapultato la trentaquattrenne nella megastoria, ha provocato un'udienza del Congresso degli Stati Uniti sulla mancanza di concorrenza nel settore dei biglietti, dopo che Ticketmaster non è stata in grado di evadere gli ordini, e ha persino cambiato il settore dei viaggi, con gli alberghi che hanno registrato un'impennata della domanda e le compagnie aeree che hanno aggiunto posti a sedere in prossimità delle date dei concerti.

Il tour "Renaissance" di Beyoncé, invece, ha aggiunto più di 4,5 miliardi di dollari all'economia degli Stati Uniti, secondo un'analisi della spesa dei partecipanti ai concerti effettuata dalla società di ricerca QuestionPro. Un economista della società danese Danske, invece, ha accusato la star di aver contribuito ai problemi di inflazione della Svezia, dopo che la sua decisione di dare il via alla stravagante tournée di 56 concerti a Stoccolma ha provocato un'impennata dei prezzi di alberghi e ristoranti della città.

'Barbenheimer' ha fatto salire il botteghino

Come Bey e Tay, "Barbie" di Greta Gerwig ha scatenato la capacità di spesa delle donne, che secondo le stime hanno costituito i due terzi del pubblico del film. L'uscita contemporanea di "Oppenheimer" della Universal Pictures ha portato a un'importante rivalità tra gli studios (o a una campagna pubblicitaria reciprocamente vantaggiosa) e a un risveglio dei muscoli dei cinefili americani.

Lo stridente contrasto tra una sfrontata interpretazione femminista del mondo tutto rosa di Barbie e la straziante storia del padre della bomba atomica ha ispirato alcuni dei migliori meme, battute e parodie dell'anno, nonché la sfida "Barbenheimer", che ha visto gli spettatori tentare di guardare i due film in successione in un solo giorno. Il fenomeno ha trasformato entrambi i film in sensazioni virali e ha creato un'eco che si è tradotta in oltre 2,3 miliardi di dollari di incassi globali, con "Barbie" che è diventato il film di maggior incasso nei 100 anni di storia della Warner Bros.

I più grandi conglomerati della moda sono diventati più grandi

I conglomerati controllano enormi fette dell'industria della moda e quest'anno hanno continuato a stringere la loro presa sul mercato del lusso, che vale 1,6 trilioni di dollari. Secondo i dati di marzo 2023 del Savigny Luxury Index, un indice generale di mercato pubblicato dal gruppo di gestione patrimoniale Savigny Partners, LVMH, Kering e Richemont possiedono complessivamente il 62% del mercato della moda di lusso.

Quest'estate, la società madre di Coach e Kate Spade, Tapestry, si è fusa con Capri, proprietaria di Versace e Michael Kors, in un accordo da 8,5 miliardi di dollari. Nel frattempo LVMH, che possiede Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior e Fendi, tra le altre, è diventata la prima azienda europea a superare i 500 miliardi di dollari di valore di mercato in aprile.

All'altro estremo del mercato, la realtà della gestione di marchi di moda indipendenti di fascia alta si è fatta sempre più cupa: gli stilisti autofinanziati hanno dovuto affrontare una concorrenza agguerrita e i giovani talenti riconosciuti dal settore si sono trovati nell'impossibilità di sostenere i loro marchi.

Furti d'arte e restituzioni

Con i musei e i collezionisti sotto pressione per la restituzione di oggetti di dubbia provenienza, quest'anno sono continuate le restituzioni di opere d'arte di alto profilo. Il Rubin Museum of Art e il Metropolitan Museum of Art di New York hanno restituito manufatti sottratti a un monastero nepalese dell'XI secolo (nella foto sopra) e a siti archeologici del sud-est asiatico; la National Gallery of Australia e la famiglia del defunto miliardario americano degli oleodotti George Lindemann hanno promesso di restituire gli oggetti saccheggiati in Cambogia; gli Stati Uniti hanno annunciato che restituiranno 77 oggetti allo Yemen, per citare solo alcuni esempi.

Il British Museum, che ha subito crescenti pressioni per la restituzione di oggetti contestati della sua vasta collezione, è stato il principale oppositore. Tra questi, i marmi del Partenone, da decenni al centro di una disputa diplomatica tra Regno Unito e Grecia, che quest'anno si è intensificata con il rifiuto del primo ministro britannico Rishi Sunak di incontrare la sua controparte greca (e con Re Carlo che ha sollevato un polverone indossando giorni dopo una cravatta con la bandiera greca ).

Il museo stesso è stato vittima di un furto, avendo scoperto in agosto che circa 2.000 pezzi della sua collezione erano scomparsi (e in alcuni casi erano stati messi in vendita su eBay). Gli sforzi di recupero sono attualmente in corso e il museo si appella al pubblico per la restituzione dei suoi tesori.

Il denaro parla, il "lusso silenzioso" sussurra

Con molte parti del mondo alle prese con una crisi del costo della vita causata dall'aumento dell'inflazione e dall'impennata dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, non sorprende che il 2023 sia stato l'anno del "lusso tranquillo". L'idea che l'opulenza debba essere sussurrata, non gridata, si è riflessa in un nuovo tipo di semplicità - sulle passerelle e non solo - che ha comunicato lo status senza la necessità di loghi vistosi o di uno stile inequivocabile.

"Succession" della HBO, che ha concluso la sua quarta e ultima stagione a maggio, ha contribuito a portare alla ribalta la tendenza alla "ricchezza furtiva", con i protagonisti ultra-ricchi dello show che spesso optavano per capi essenziali elevati (l'abbigliamento da lavoro di Shiv Roy e i cappellini da baseball di Kendall Roy sono stati tra i molti punti di riferimento sartoriali dello show). Lo stesso vale per il guardaroba di Gwyneth Paltrow, di alto profilo ma poco appariscente, che ha probabilmente generato più notizie dell'incidente sugli sci di cui si discuteva durante il processo.

Ben presto, Prada ha presentato la sua nuova collezione di abbigliamento maschile come "una riconsiderazione delle cose semplici" e la stilista di culto Phoebe Philo ha lanciato il suoatteso marchio omonimo con una collezione di debutto definita da una sobria eleganza. Altrove, la tendenza - da non confondere con il minimalismo - riguardava gli orologi, gli accessori e persino gli hotel (si veda il nuovo "anti-hotel" del gioielliere Chopard nel cuore di Parigi).

Gli scioperi hanno paralizzato Hollywood e il red carpet

Per quasi quattro mesi quest'anno Hollywood ha scioperato, mentre gli attori chiedevano un aumento della retribuzione e dei diritti residui, che sono diminuiti nell'era dei servizi di streaming che evitano le royalties convenzionali e raramente rivelano la frequenza di visione dei contenuti. L'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti ha riferito che l'anno scorso gli attori hanno guadagnato in media 27,73 dollari l'ora e ha sottolineato che molti non vengono pagati tutto l'anno. Anche gli sceneggiatori hanno scioperato, bloccando le produzioni cinematografiche e televisive.

Le cerimonie di premiazione sono state ridimensionate o rinviate, con il risultato di alcuni tappeti rossi insolitamente poco scenografici. Se da un lato questa è stata una cattiva notizia per i truccatori e gli stilisti delle celebrità, che hanno perso un'importante fonte di reddito, dall'altro ha offerto a influencer e modelle la possibilità di salire alla ribalta lasciata dalle star del cinema.

A novembre, il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha finalmente raggiunto un accordo con i principali studios. L'accordo, che scadrà nel maggio 2026, prevede aumenti di stipendio, una maggiore durata del rapporto di lavoro, migliori benefit, garanzie sui diritti d'autore e protezione contro l'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studios - un altro importante punto critico per attori e sceneggiatori.

L'intelligenza artificiale ha continuato a tormentare i creativi

Sceneggiatori e attori non sono stati gli unici a temere che l'intelligenza artificiale possa mettere a rischio la loro sopravvivenza. Autori come George R. R. Martin, Jodi Picoult e John Grisham si sono uniti a un'azione legale collettiva contro OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT, sostenendo che ha utilizzato opere protette da copyright mentre addestrava i suoi sistemi a creare risposte più simili a quelle umane. Più di 10.000 autori, tra cui James Patterson, Roxane Gay e Margaret Atwood, hanno inoltre firmato una lettera aperta in cui si chiede ai leader dell'industria dell'IA di ottenere il consenso degli autori quando utilizzano le loro opere per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni, e di compensarli equamente quando lo fanno.

Nel frattempo, gli artisti visivi hanno trovato il modo di opporsi all'utilizzo delle loro opere da parte dell'IA senza il loro consenso, grazie anche a programmi come Glaze, che inganna i modelli dell'IA facendoli leggere le immagini in modo diverso dall'occhio umano (ad esempio, un dipinto a olio potrebbe sembrare un disegno a carboncino) e PhotoGuard, che impedisce loro di manipolare le immagini.

Anche altri campi hanno dovuto affrontare la concorrenza della tecnologia emergente: ad aprile, un'immagine generata dall'intelligenza artificiale ha persino vinto il Sony World Photography Award. Ma molti creativi hanno abbracciato il potenziale di questi sviluppi, dal primo fumetto manga generato dall'IA in Giappone a intere collezioni di moda disegnate con questa tecnologia.

Gli NFT toccano nuovi minimi

Se la drammatica ascesa e caduta dei prezzi degli NFT è stata una delle storie più importanti del 2022, quest'anno ha offerto realtà a lungo termine più preoccupanti per gli appassionati di token. Con i volumi di scambio in calo, alcune delle aziende e delle figure che si celano dietro gli oggetti da collezione sponsorizzati dalle celebrità hanno dovuto affrontare una nuova ondata di azioni legali.

Ad aprile, gli investitori hanno citato in giudizio i creatori di Bored Ape NFT, Yuga Labs, tra gli altri, per aver promosso in modo "ingannevole" i token e averne gonfiato artificialmente i prezzi. (All'epoca, la società aveva dichiarato alla CNN che le affermazioni erano "completamente prive di fondamento o base fattuale"). Anche la star del calcio Cristiano Ronaldo sta affrontando un'azione legale collettiva da 1 miliardo di dollari per la sua promozione della borsa di criptovalute Binance, compresa la vendita di NFT di se stesso. Altrove, una giuria federale di New York ha stabilito che le versioni NFT delle famose borse Birkin di Hermes realizzate da un artista violano i diritti di marchio della casa di lusso.

Tuttavia, con la ripresa dei prezzi dei Bitcoin negli ultimi mesi, alcuni analisti di criptovalute hanno espresso la speranza che l'"inverno degli NFT" possa finalmente volgere al termine. Tuttavia, nonostante il buon andamento delle vendite di novembre, la strada per tornare ai livelli più recenti è ancora lunga.

Tiare, diritti dei trans e turbolenze a Miss Universo

Indipendentemente dal posto che si pensa abbia il concorso di Miss Universo nell'era moderna, il concorso di quest'anno ha generato più argomenti di discussione di qualsiasi altro a memoria d'uomo. In una vittoria per l'inclusione LGBTQ, il concorso ha visto per la prima volta la partecipazione di due donne trans, dopo che Marina Machete e Rikkie Kollé sono state selezionate per rappresentare rispettivamente il Portogallo e i Paesi Bassi.

Il trionfo si è trasformato in agitazione pochi giorni prima della finale in El Salvador, quando il proprietario di Miss Universo, JKN Global Group, ha presentato istanza di fallimento. Ma se la società tailandese di distribuzione dei media è riuscita comunque a mettere in scena uno spettacolo di successo - completo di eleganti abiti da sera e di alcuni "costumi nazionali" deliziosamente bizzarri - ciò che è seguito è stato ancora più drammatico.

Dopo che Sheynnis Palacios, in Nicaragua, è diventata la prima rappresentante del Paese a reclamare la tiara, la direttrice del franchising di Miss Nicaragua, Karen Celebertti, è stata accusata di cospirazione e tradimento. Celebertti, che insieme al marito e al figlio è accusata di essere coinvolta in un complotto per rovesciare il governo, si è poi dimessa. (Celebertti non ha risposto alla richiesta di commento della CNN, ma ha scritto su Instagram di aver lavorato in modo trasparente e "con zelo e impegno per esaltare il nome della mia patria").

Acque agitate per le case d'asta

Le aste di quest'anno hanno messo in palio oggetti di grande valore, anche se solo due hanno raggiunto la soglia delle nove cifre: Un capolavoro di Picasso intitolato "Femme à la montre", che ha superato i 139 milioni di dollari diventando la seconda opera di maggior valore dell'artista spagnolo mai battuta all'asta, e l'ultimo ritratto di Gustav Klimt, che è diventato l'opera d'arte più costosa mai venduta in un'asta europea quando ha raggiunto l'equivalente di 108 milioni di dollari a Londra.

In generale, tuttavia, le vendite sono state fiacche. Christie's, ad esempio, ha registrato un calo delle vendite di 2,2 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, mentre Philips ha registrato un calo di quasi il 40% nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I giganti delle aste hanno cercato di diversificare le loro offerte, con diverse vendite importanti di scarpe da ginnastica e cimeli sportivi nel 2023. Ma il loro successo è sostenuto dalle vendite di opere d'arte, che secondo una recente analisi di Artsy sono diminuite drasticamente: Quest'anno, i primi 100 lotti d'asta sono stati venduti per un totale di 2,4 miliardi di dollari, rispetto ai 4,1 miliardi del 2022.

Come i musei, anche le case d'asta si sono trovate ad affrontare controlli sull'origine degli oggetti che passano dalle loro porte. A settembre, Christie's ha annullato una vendita di gioielli di proprietà della defunta miliardaria Heidi Horten dopo che gruppi di difesa degli ebrei e organizzazioni per i diritti umani avevano sollevato il dubbio che il marito avesse accumulato la fortuna di famiglia acquisendo aziende ebraiche vendute sotto costrizione nella Germania nazista.

Scoperte a sorpresa

L'immondizia di una persona è il tesoro di un'altra, e nel 2023 molti fortunati acquirenti hanno trovato delle gemme e hanno realizzato un bel profitto. I negozi dell'usato britannici si sono rivelati particolarmente redditizi: una coppia nel Regno Unito ha acquistato per l'equivalente di 3,30 dollari un minuscolo vaso di un artista giapponese della ceramica che in seguito è stato valutato quasi 12.000 dollari, mentre un collezionista anonimo ha venduto due vasi della dinastia Qing per oltre 74.000 dollari, dopo averli acquistati in un lotto di ceramiche per soli 25 dollari.

Negli Stati Uniti, un'appassionata di antiquariato ha visto il suo acquisto da 4 dollari attirare un prezzo di vendita di 191.000 dollari all'asta dopo che è stato rivelato che si trattava di un dipinto di N.C. Wyeth da tempo perduto (il New York Times ha poi riferito che la vendita a un certo punto è fallita, prima che un acquirente lo acquistasse per una somma non dichiarata a sei cifre). All'inizio del mese, poi, un'acquirente dell'usato di Richmond, in Virginia, ha realizzato un enorme profitto quando il vaso di vetro acquistato per 3,99 dollari da Goodwill è stato venduto per oltre 107.000 dollari dopo essere stato identificato come opera dell'architetto italiano Carlo Scarpa.

Altre scoperte del mondo dell'arte sono arrivate grazie alla correzione delle attribuzioni, come nel caso di un dipinto venduto all'asta per 15.000 dollari che questo mese ha raggiunto i 14 milioni di dollari dopo essere stato identificato come un Rembrandt. E ci sono state anche restituzioni a sorpresa, tra cui un dipinto di Van Gogh rubato che è stato consegnato a un investigatore d'arte olandese in una borsa dell'IKEA.

