- Da oggi, gli autobus BVG non venderanno più biglietti in contanti.

A partire da ora, i viaggiatori sui bus BVG non possono più utilizzare denaro contante per acquistare i biglietti. La Società dei Trasporti Pubblici di Berlino (BVG) ha annunciato questo cambiamento da settimane e ora è in vigore.

La BVG ha istituito questa politica a inizio agosto, attribuendola a un cambiamento nelle abitudini dei passeggeri. Si dice che circa il 99% dei passeggeri possiede già un biglietto valido. Giornalmente, solo circa tre biglietti vengono pagati in contanti su un solo bus.

La BVG prevede anche che questa nuova politica alleggerirà il carico sui conducenti di bus. A partire da domenica, non dovranno più gestire transazioni in contanti o bilanciarle alla fine della giornata.

Il denaro contante era stato eliminato dai bus BVG in precedenza, ma questa volta è definitivo. Per i passeggeri che non hanno un biglietto tedesco, una tessera Berlin o altri biglietti elettronici, e non possono acquistarli tramite app o alle macchinette automatiche, possono pagare il conducente con carte di debito e credito, o servizi digitali come Apple Pay e Google Wallet. Una carta di credito ricaricabile BVG è anche un'opzione, disponibile nei centri clienti BVG e in 900 punti vendita della lotteria.

A causa del COVID-19, la BVG aveva temporaneamente bandito i pagamenti in contanti nel 2020, ma li ha riintroduci nel 2023.

Attualmente, la BVG serve circa 1,2 milioni di clienti abituali. In totale, circa 1,8 milioni di berlinesi utilizzano biglietti elettronici. Da quando è stato introdotto il biglietto da 49 euro, molti turisti che visitano Berlino hanno portato con sé i loro biglietti. Inoltre, il 95% dei clienti occasionali acquista i biglietti nei punti vendita, alle macchinette automatiche o tramite app - non sull'autobus.

