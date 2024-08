Da diversi giorni una stazione di servizio russa situata a Proletarsk è in fiamme.

Il deposito di carburante russo a Proletarsk, nella regione meridionale di Rostov, continua a bruciare. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, la struttura è ancora in fiamme e una fonte russa affidabile, Baza, collegata alle autorità investigative del paese, conferma che l'incendio è in corso. Secondo Baza, il deposito è stato colpito nuovamente da un drone ucraino durante la notte precedente.

"L'Ucraina spera di accogliere Modi in modo metaforico" Nonostante l'India, in quanto membro del BRICS, sostenga la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il primo ministro indiano Narendra Modi, con Kiev che cerca la mediazione per porre fine al conflitto. A seguito dell'offensiva di Kursk, gli ucraini sarebbero "più desiderosi che mai di trattative per la pace", come dichiarato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

Il sistema di difesa aerea ucraino attivo in diverse regioni L'esercito ucraino afferma di aver abbattuto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era attivo nelle regioni di Čerkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

L'Ucraina commenta la nave passeggeri affondata a Kavkaz La marina ucraina esprime il suo punto di vista sulla distruzione di una nave passeggeri nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo militarmente inconfutabile è stato distrutto", dice il portavoce della marina Dmytro Pletentschuk in televisione ucraina. La nave era destinata a fornire carburante al nemico. La nave è affondata, rendendo il porto inutilizzabile. Le autorità locali riferiscono che l'attacco è avvenuto giovedì e la nave ha preso fuoco in seguito.

L'ambasciatore russo: "Nessuna zona cuscinetto sul territorio russo" L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, reagisce all'offensiva di Kursk e al piano di Kiev di stabilire una zona cuscinetto lì: "Impossibile. Non verrà stabilita alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Nel frattempo, avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kursk. Accusa gli Stati Uniti di "testare costantemente la pazienza dei russi" e di cercare di incitare "decisioni emotive e affrettate".

Il malcontento verso Putin cresce in Russia Non sorprende: dal momento in cui le truppe ucraine sono entrate nel territorio russo due settimane fa, i sentimenti negativi verso il presidente Vladimir Putin sembrano aumentare in tutta la Russia. Secondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", molti contribuenti online credono che l'avanzata ucraina sia un fallimento del governo russo e di Putin in particolare. "La risposta di Putin all'invasione è stata al meglio insoddisfacente e al peggio offensiva", dice Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs. La società traccia gli umori in Russia analizzando i social media.

Modi arriva a Kyiv Il primo ministro indiano Narendra Modi si trova attualmente in Ucraina, secondo i resoconti dei media indiani e ucraini. È previsto un incontro con il presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina cerca il sostegno dell'India in quanto figura di spicco nella politica globale. Tuttavia, Kiev nutre incertezze sulla neutralità dichiarata dell'India. Lo scorso luglio, il primo ministro indiano ha visitato Mosca. Le immagini di Modi e del presidente russo Vladimir Putin che si abbracciano hanno suscitato indignazione in Ucraina e in molti paesi occidentali.

L'avvertimento della Russia sugli attacchi alla centrale nucleare "è solo chiacchiera vuota" Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa del conflitto.

La Cina e la Bielorussia pianificano di approfondire la cooperazione, compresa la sicurezza La Cina e la Bielorussia hanno concordato di rafforzare la cooperazione in diversi settori, come commercio, sicurezza, energia e finanza, secondo una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko. Hanno anche l'obiettivo di migliorare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e rendere il commercio più accessibile per entrambe le parti. La Cina è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia e il maggiore in Asia.

L'esercito ucraino esprime preoccupazioni per i reclute non esperti e la superiorità russa nell'aria e nei rifornimenti I comandanti e i soldati ucraini criticano la scarsa formazione dei nuovi reclute e la chiara superiorità russa nell'aria e nei rifornimenti sul fronte orientale. "Alcune persone si rifiutano di sparare. Vedono il nemico in posizione e non aprono il fuoco. È per questo che i nostri uomini muoiono", dice il comandante di un battaglione della 47ª Brigata. "Se non usano l'arma, non servono a niente". Nel maggio scorso, il governo ha emanato una legge sulla mobilitazione controversa. Da allora, si dice che ogni mese vengono arruolati migliaia di combattenti, con la maggiore richiesta nell'infan

06:09 Harris: Trump Incita Putin a Invadere le Regioni EuropeeLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha espresso il suo sostegno inequivocabile alla NATO e ha promesso di sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa. "Sosterò l'Ucraina e i nostri alleati della NATO senza esitazioni", ha dichiarato durante il suo discorso alla convention del Partito Democratico a Chicago. Al contrario, il suo omologo repubblicano, Donald Trump, ha suggerito di abbandonare la NATO e ha incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin a lanciare un'invasione delle regioni europee, secondo Harris.

05:38 Allerta Massima: il Capo dell'Agenzia Federale della ReteDespite i depositi di gas completamente riforniti, il presidente dell'Agenzia Federale della Rete, Klaus Müller, sottolinea la necessità di cautela nell'utilizzo del gas. "Rimaniamo in allerta. Dobbiamo restare vigili", ha raccomandato al Augsburger Allgemeine. Ha anche evidenziato l'avanzata dell'esercito ucraino nei territori russi, che potrebbe peggiorare la situazione. "Non è l'infrastruttura del gas in sé che è in disputa, ma l'area circostante questa infrastruttura è una zona di guerra su entrambi i fronti", ha spiegato al giornale. Ciò include la stazione di gas Gazprom a Sudzha, situata a pochi chilometri dal confine ucraino e che serve come punto di distribuzione cruciale per il gas esportato in Europa.

04:40 Visita a Kiev: la Posa di Modi Rema NeutraleIl primo ministro indiano Narendra Modi è previsto per oggi la sua prima visita in Ucraina, con un incontro con il presidente Volodymyr Zelenskyy previsto a Kiev, come annunciato dal ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non imponendo sanzioni occidentali a Mosca e diventando uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo a basso costo a livello globale. New Delhi continua a promuovere una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India believes that no problem can be solved through war. The loss of innocent lives in battlefields is humanity's greatest challenge", ha dichiarato durante una visita in Polonia. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha invitato Modi ad assumere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Nuovo Aiuto degli Stati Uniti per l'UcrainaLe fonti del governo indicano che gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare ulteriori aiuti militari all'Ucraina, per un importo di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include missili per la difesa aerea, munizioni per il lanciarazzi Himars, missili Javelin e diverse armi, attrezzature e veicoli, secondo funzionari del governo anonimi. L'annuncio ufficiale è previsto presto, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno prelevate dai magazzini del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Esercito Ucraino Respinge 53 Attacchi Russi Vicino a PokrovskL'esercito ucraino ha riferito un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'Ucraina orientale nel corso della giornata di giovedì. La cattura di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale dal governo russo finora. Secondo le informazioni attuali, le truppe russe hanno fatto progressi costanti verso Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 La Leader dell'SPD: l'Ucraina senza Aiuti Militari sarebbe "Cancellata"La presidente del SPD, Saskia Esken, ha ribadito il sostegno militare della Germania all'UcrainaDespite le tensioni in corso con la Russia. "Il cancelliere Olaf Scholz si impegna per una pace giusta e sostenibile", ha detto al gruppo di stampa Funke. "Ma finché Putin perseguiterà la sua aggressione contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente". Esken ha collegato le sue dichiarazioni alle critiche del leader del partito di sinistra, Sahra Wagenknecht. "Se oggi interrompessimo le consegne di armi all'Ucraina, il paese sarebbe conquistato domani e cancellato dalla mappa il giorno dopo, portando conseguenze catastrofiche per la sicurezza dell'Europa", ha detto.

23:56 L'Ucraina Si Prepara per l'Inverno Più Rigido della StoriaCon l'infrastruttura energetica e di potenza dell'Ucraina gravemente danneggiata dagli attacchi russi, il paese si sta preparando per il suo inverno più difficile della storia. "Ci stiamo preparando per il nostro inverno più difficile mai", dice il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una videoconferenza. L'inverno imminente sarà probabilmente ancora più difficile del precedente, poiché l'impatto combinato degli attacchi russi in corso ha peggiorato la situazione. Le forze russe stanno utilizzando diverse armi in attacchi coordinati per infliggere il massimo danno possibile, spiega Haluschtschenko. In inverni più freddi, il consumo di energia raggiunge i 19 gigawatt e sono richieste riserve aggiuntive di 1 gigawatt. Tuttavia, gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

23:08 La Base Aerea di Geilenkirchen Affetta dall'Aumento del Livello di MinacciaA causa di una potenziale minaccia, NATO ha aumentato i livelli di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, secondo un portavoce della base. La decisione si basa sui dati di intelligence che suggeriscono una minaccia. "Questo non è motivo di preoccupazione e

