Da diversi giorni un incendio devora Madeira.

I disastrosi incendi boschivi sull'isola portoghese di Madeira, nell'Atlantico, hanno bruciato oltre 5500 ettari di terreno naturale - circa la dimensione della Frisia orientale di Borkum. La televisione portoghese RTP ha riferito questo, basandosi sui dati del programma di osservazione della Terra Copernicus. Circa 200 residenti hanno dovuto temporaneamente evacuare per timore di inalazione di fumo, ma sono poi tornati alle loro case. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni alla proprietà finora.

Dall'14 agosto, gli incendi hanno devastato la zona centrale dell'isola e 125 pompieri e unità di protezione civile stanno lottando contro le fiamme, secondo l'annuncio dell'agenzia di protezione civile. Due aerei spagnoli per la lotta contro gli incendi, confermati dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen tramite Twitter, si sono uniti ora all'impresa per arrestare la diffusione dell'incendio. "Questo è un esempio di utile solidarietà UE", ha twittato. Gli aerei di tipo canadese e il loro equipaggio stanno supportando le autorità portoghesi per impedire che l'incendio si diffonda ulteriormente. Lisbona aveva richiesto l'aiuto dei suoi pari EU il giorno precedente attraverso il meccanismo UE di protezione civile.

Il bosco di lauro è a rischio?

Il governatore regionale Miguel Albuquerque ha smentito le affermazioni degli attivisti ambientali secondo cui gli incendi avevano raggiunto il bosco di lauro patrimonio dell'UNESCO. Ha assicurato che il fuoco non aveva raggiunto l'area protetta.

La missione di spegnimento del fuoco ha incontrato difficoltà a causa dei forti venti e delle temperature elevate. I resoconti indicano che c'erano tre fronti attivi che bruciavano in una zona montuosa difficile da raggiungere. L'obiettivo principale dei pompieri era impedire che il fuoco raggiungesse il bosco di lauro e una centrale idroelettrica nella zona del Pico Ruivo. Albuquerque ha assicurato che non c'era pericolo per le persone o le aree residenziali.

Albuquerque si è difeso dalle accuse di aver minimizzato l'incendio e di aver atteso troppo a lungo per porre fine alle sue vacanze. Ha energicamente respinto la "retorica allarmista" e ha dichiarato che i festival a Madeira, un'isola con circa 250.000 abitanti, situata circa 1000 chilometri a sud-ovest di Lisbona, si sarebbero svolti come al solito.

Al momento, l'UE ha 28 aerei antincendio e 4 elicotteri pronti per combattere gli incendi boschivi. Più di 560 pompieri di 12 stati membri dell'UE possono essere dispiegati in caso di crisi per supportare le brigate nazionali.

