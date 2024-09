- Da diverse settimane Bryang Kayo è assente dalla formazione del VfL Osnabrück.

La squadra di seconda divisione del VfL Osnabrück dovrà fare a meno delle prestazioni del centrocampista Bryang Kayo per alcune settimane. Il 22enne, in prestito dal FC Ingolstadt, ha subito un infortunio ai legamenti e alla borsa sinoviale durante il pareggio per 1-1 contro la squadra Under 23 del Borussia Dortmund lo scorso sabato. Una accurata risonanza magnetica ha stabilito la gravità dell'infortunio.

L'assenza di Bryang Kayo a causa del suo infortunio sta avendo un impatto significativo sulla squadra di seconda divisione del VfL Osnabrück. Il periodo di recupero previsto per il centrocampista a seguito dell'infortunio ai legamenti e alla borsa sinoviale lo terrà fuori per diverse settimane.

