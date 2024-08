Da accademica a artigiana - Come fare la transizione

Ingegnere Mechatronico invece di Mediatore, Apprendistato artigiano invece di Laurea? Una formazione professionale può essere un'opzione dopo la laurea. Cosa sapere prima.

In molte professioni accademiche, i risultati del lavoro rimangono astratti e alcune persone possono mancare di esperienza pratica. Un'opzione possibile in questo caso: lasciare la professione accademica e intraprendere un apprendistato artigiano. Qui, il talento giovane è richiesto.

Ma come fare per scoprire se potrebbe essere il passo giusto - e come procedere?

Olaf Craney dell'Associazione Tedesca per l'Orientamento Scolastico e Professionale conosce il desiderio degli accademici di passare all'artigianato. "Questo accade più spesso con programmi di laurea creativi e orientati al linguaggio perché segue una fase di orientamento dopo la laurea," dice. "I programmi di laurea pratici mostrano questo meno."

Discutere il passaggio con il proprio ambiente

Tuttavia, dice anche: "Fa la differenza se qualcuno vuole risolvere un problema uscendo dall'area di attività accademica o se la motivazione è davvero quella di entrare nell'artigianato." Solo se quest'ultima è il caso, consiglia un passaggio.

Per questo, however, sarebbe anche necessario avere determinate competenze e prerequisiti. Oltre alla comprensione tecnica, all'immaginazione spaziale, all'abilità manuale e alla buona coordinazione occhio-mano, la resistenza fisica è un prerequisito per una professione artigiana, secondo Craney. Chi è incerto può esplorare la propria idoneità personale, ad esempio attraverso procedure di valutazione delle competenze presso l'agenzia per il lavoro.

Craney consiglia di discutere il desiderio di passare all'artigianato con il proprio ambiente e di considerare se si può convivere con eventuali critiche riguardo all'immagine. Si dovrebbe anche sapere: "Nell'artigianato ci sono gerarchie piatte e le promozioni regolari non sono così comuni come nelle carriere accademiche," dice Craney. "D'altra parte, si può diventare capo o spesso aprire la propria attività con un capitale di avviamento basso."

Apprendistato abbreviato possibile

Volker Born dell'Associazione Centrale Tedesca dell'Artigianato menziona un altro vantaggio per gli accademici che vogliono intraprendere un apprendistato: la durata dell'apprendistato può essere abbreviata di fino a 12 mesi se si possiede un titolo di studio universitario o un titolo di studio tecnico e la ditta di formazione è d'accordo.

Un'altra opzione per gli accademici sono i programmi di studio e formazione duali o di prova che combinano la formazione e un titolo di laurea o di master. "Per questo gruppo target, ci sono molte opportunità di formazione ulteriore che possono aprire una carriera professionale fino al livello di direzione," dice Born.

Come possibile ostacolo nella formazione, vede un'idea sbagliata sull'artigianato: "Chi gode nel pianificare alla scrivania o piace la corrispondenza probabilmente non sarebbe felice nell'artigianato."

E come procedere se si vuole presentare una domanda per un apprendistato artigiano dopo la laurea?

Volker Born consiglia agli accademici di mostrare chiaramente nella domanda che l'artigianato non è il piano B. Le conoscenze acquisite durante la laurea e l'orientamento verso il lavoro pratico possono servire come argomenti qui. Chi spiega cosa lo appassiona dell'artigianato e, ad esempio, indica nella domanda che gli piacerebbe vedere i risultati del proprio lavoro alla fine della giornata, rivelerà subito la propria motivazione.

Un consiglio di Olaf Craney: invece di presentare la domanda per iscritto, fare una visita personale alla ditta. "La prima impressione è più importante dei documenti di domanda," dice l'esperto.

