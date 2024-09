- Cyberattacchi a strutture mediche avanzate, con conseguente rinvio delle operazioni chirurgiche

Attacco informatico colpisce le Cliniche Wertach ad Augusta, causando disordini

Le Cliniche Wertach ad Augusta hanno subito un attacco informatico, secondo le prime indagini. Il sistema informatico principale è stato compromesso, ha confermato un rappresentante delle cliniche.

Attualmente, entrambe le cliniche funzionano in modalità rudimentale, offline. Tutte le operazioni programmate per lunedì a Bobingen sono state rinviate come misura di sicurezza. L'attacco informatico è stato identificato durante le prime ore di domenica a causa di ampi disordini informatici. Tutti i soggetti interessati, inclusi pazienti, personale e autorità, sono stati informati dei malfunzionamenti IT.

Il personale delle Cliniche Wertach sta lavorando diligentemente per riportare il funzionamento normale dei sistemi IT e il flusso di lavoro regolare delle cliniche il prima possibile. "La sicurezza e il benessere dei pazienti è la nostra massima preoccupazione", ha dichiarato il direttore delle cliniche Martin Goesele.

Dalla domenica, gli esperti di crimine informatico della sede della Polizia di Baviera Nord stanno investigando l'incidente. L'obiettivo principale è determinare l'origine dell'attacco. Per ragioni strategiche, un portavoce della polizia ha scelto di non rivelare dettagli sul tipo di attacco o sui sospetti potenziali.

I soggetti interessati, inclusi pazienti e personale, sono stati invitati a cercare assistenza medica negli ospedali vicini fino al ripristino dei sistemi IT delle Cliniche Wertach. A causa dell'attacco informatico, tutti gli appuntamenti non urgenti all'Ospedale di Augusta sono stati temporaneamente posticipati.

Leggi anche: