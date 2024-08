- Curioso partecipante al carnevale sostiene un trattamento unico nei confronti del partito AfD

Presidente del BSW, Sahra Wagenknecht, sostiene la necessità di un nuovo approccio nei confronti dell'AfD. "La strategia di respingere ogni affermazione dell'AfD e di vantarsi di essere democratici virtuosi non ha evidentemente funzionato con Höcke e la sua crew", ha dichiarato al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Se l'AfD dice che il cielo è blu, il BSW non dirà che è porpora. Derivare intenzioni di coalizione da questo è semplicistico. Abbiamo bisogno di un'altra tattica, e soprattutto, di una politica solida nei governi federali e statali che soddisfi i desideri dei cittadini invece di lasciarli delusi", ha sottolineato la fondatrice del partito.

Wagenknecht ha risposto ai commenti del principale candidato della CDU della Turingia, Mario Voigt. Egli ha incoraggiato Wagenknecht a chiarire la sua posizione dopo che il principale candidato del BSW per le elezioni statali del 1º settembre, Katja Wolf, non aveva escluso la possibilità di sostenere le proposte dell'AfD in parlamento durante un'apparizione su MDR giovedì sera. "Non prevedo che l'AfD proponga ampiamente legislazione ragionevole", ha spiegato Wolf giovedì sera, facendo riferimento alle sue esperienze di vita. "Tuttavia, se ciò accade, ne discuteremo, e la forza dell'argomento nella sfera politica è importante". L'"approccio miope che abbiamo utilizzato finora" è "superato". Ha proposto "non un approccio tipico, ma un approccio completo" nei confronti dell'AfD.

Voigt ha in seguito definito il BSW come disponibile alla collaborazione con l'AfD. Durante la discussione su MDR è emerso che il BSW potrebbe tollerare un governo di minoranza dell'AfD, secondo Voigt. I votanti ora comprendono la situazione, ha notato Voigt. Katja Wolf ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca: "Quella è un'interpretazione completamente illogica".

Nonostante le sue critiche, Voigt non ha escluso la possibilità di cooperazione tra l'Unione e il partito BSW appena formato. Ha dichiarato che sarebbe stato paziente in attesa dei risultati delle elezioni. Il suo obiettivo è quello di convincere il maggior numero possibile di elettori a votare per il suo partito con voti doppi.

L'Alleanza per il Progresso e il Socialismo (BSW) ha costituito la sua associazione statale della Turingia solo lo scorso marzo. Tuttavia, il partito ha registrato notevoli successi negli stati federali orientali della Germania - in particolare nella Turingia, dove una corsa serrata con la CDU per il secondo posto si profila per le elezioni statali. Se Wolf supera Voigt con il BSW nella notte delle elezioni, potrebbe rivendicare il ruolo di Ministro Presidente. Nessuno dei partiti con potenziale per entrare nel parlamento statale desidera una coalizione con l'AfD, guidata da Björn Höcke, rendendo la sua pretesa di potere nonostante i sondaggi improbabile.

Nuovi standard in una coalizione

Pochi giorni prima, Wolf aveva già invitato a un approccio rivisto nei confronti dell'AfD in un'intervista con "Welt" e aveva criticato il fatto che il firewall avesse rafforzato l'AfD. Se ci sono motivi validi per respingere una mozione, deve essere respinta. "O devi alzarti e dire: è sensato, voteremo per esso. Abbiamo bisogno di più pragmatismo e meno ideologia", ha notato.

In seguito, Wolf ha informato l'agenzia stampa tedesca che è importante mettere l'accento sul contenuto invece che "attaccare". Tuttavia, è anche consapevole delle regole del gioco politico. "Se sei in una coalizione, si applicano standard diversi alle proposte. Questo è logico."

In un'intervista su MDR, la politica ha ribadito che la forza dell'AfD è "un problema chiave in questo paese". Una coalizione con l'AfD, considerata di estrema destra in Turingia, rimane impraticabile per lei.

La CDU respinge la collaborazione con l'AfD. Tuttavia, in passato, la CDU della Turingia ha accettato i voti dell'AfD per sostenere i propri progetti di legge. various

