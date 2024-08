- Curiosità, droghe e tempeste al Nature One.

Circa una settimana e mezzo dopo il Techno Festival "Nature One", la polizia ha tratto un bilancio positivo. Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Koblenz, il numero di denunce penali e di casi di guida sotto l'effetto di droga o alcol è stato inferiore rispetto all'anno precedente. Il festival è stato molto tranquillo.

Un episodio insolito ha coinvolto un uomo di 30 anni che cercava i camerini in un posto di blocco della polizia all'ingresso del festival. Durante il cambio, sotto la supervisione della polizia, sono state trovate su di lui oltre 100 pasticche di ecstasy, diversi sacchetti di cannabis e anfetamine. È stato avviato un'indagine penale nei suoi confronti con l'accusa di traffico di droga.

Meno Visitatori, Meno Denunce Penali

Durante il festival sono state registrate circa 425 denunce penali, tra cui circa 350 violazioni della legge sulla droga. Si tratta di un calo rispetto alle oltre 560 violazioni dell'anno precedente. In totale sono state sequestrate quasi 2.100 pasticche di ecstasy, circa 1.000 grammi di anfetamine, 700 grammi di cannabis e 150 grammi di cocaina.

Il numero di guidatori ubriachi è stato inferiore rispetto all'anno precedente. La polizia ha registrato un totale di 104 casi di guida sotto l'effetto di droga o alcol, rispetto ai 124 del 2023.

Le condizioni meteorologiche hanno causato alcuni problemi per coloro che arrivavano. A causa della pioggia intensa, l'organizzatore ha imposto un divieto di viaggio. Di conseguenza, circa 15.000 persone in meno hanno partecipato a "Nature One", il che potrebbe aver contribuito anche al minor numero di denunce penali. Inoltre, la legalizzazione della cannabis potrebbe essere un fattore nel minor numero di casi.

La polizia ha elogiato gli organizzatori del festival per la riduzione delle attività criminali, attribuendola in parte alle severe misure di sicurezza. Nonostante l'episodio del 30enne, il festival nel suo insieme è rimasto privo di incidenti, grazie alla presenza efficace della polizia.

