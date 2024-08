- Culkin e Odenkirk insieme a Broadway.

Attori americani Kieran Culkin (41) e Bob Odenkirk (61) sono pronti a calcare il palcoscenico di Broadway a New York insieme. Affiancati dal collega Bill Burr (56), interpreteranno un revival dell'opera di David Mamet degli anni '80 "Glengarry Glen Ross", annunciato dai produttori. L'opera, incentrata su agenti immobiliari di Chicago in cerca di affari, è prevista per il debutto nella primavera del 2025. Culkin, fratello minore di Macaulay Culkin ("Mamma, ho perso l'aereo"), ha recentemente riscosso successo con la serie "Succession", mentre Odenkirk è noto per il suo ruolo in "Breaking Bad".

