- Cucinaio televisivo di Vienna: "Sto riorganizzando la mia vita"

Sarah Wiener (61) sta ridisegnando la sua vita dopo aver lasciato la politica europea. "È stato un cambiamento piuttosto brusco passare dalla cucina televisiva alla politica", ha detto all'agenzia di stampa tedesca a Berlino. "Attualmente sto sistemando la mia vita."

Il suo primo obiettivo è la sua fondazione. La Fondazione Sarah Wiener sostiene i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie nell'ambito dell'alimentazione. Vuole anche conoscere meglio la sua casa nel Brandeburgo, nell'Uckermark, incontrare più vicini e "immergersi nei cento mille laghi".

Anche nella sua agenda: "La mia famiglia, i miei amici, cucinare, mangiare, trascorrere dodici ore in cucina di nuovo, sperimentare", ha detto Wiener, che ha sede nel Parlamento europeo per i Verdi austriaci dal 2019. Tuttavia, ha deciso di non candidarsi di nuovo alle elezioni europee di giugno.

La Fondazione Sarah Wiener, sostenuta da lei, si concentra principalmente sull'aiuto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie nell'alimentazione, come ha detto all'agenzia di stampa tedesca. Parlando dei suoi progetti futuri, Wiener ha espresso anche il desiderio di esplorare meglio la sua casa nel Brandeburgo, nell'Uckermark, interagire con la comunità e godersi i molti laghi della regione.

Leggi anche: