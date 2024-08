- CTS Eventim accelera l'espansione e rafforza i progressi previsti

Eventim, il gigante dei biglietti e organizzatore di eventi, ha registrato un aumento della sua crescita nel secondo trimestre. Il fatturato dell'azienda è aumentato del 20% circa, raggiungendo circa €794 milioni, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Eventim ha attribuito questa crescita al suo robusto business dei biglietti, come ha dichiarato.

L'azienda ha anche registrato un aumento del fatturato nel settore degli eventi con l'inizio della stagione dei festival e all'aria aperta. In totale, hanno guadagnato €57,7 milioni, rispetto ai €41,7 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Eventim ha rivisto le sue previsioni di utile operativo adjusted per il 2024, prevedendo un significativo aumento.

Le azioni Eventim, quotate nell'indice MDax, hanno raggiunto il massimo storico all'inizio delle contrattazioni di giovedì. L'EBITDA adjusted è aumentato del 23,3% a €110 milioni. Il quartier generale di Eventim si trova a Brema, con una importante base in Germania a Hamburg.

Le forti vendite di biglietti e gli eventi di successo hanno contribuito in modo significativo alla revisione delle previsioni di Eventim per un significativo aumento dell'utile operativo adjusted nel 2024. La nuova previsione del fatturato e della redditività di Eventim ora evidenzia un outlook promettente per il futuro dell'azienda.

