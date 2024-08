Rivendicazione della Germania del Sud - CSU: Steinmeier deve porre fine alla continua lotta dei semafori

CSU ritiene che il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier dovrebbe intervenire nei contrasti tra i partiti della coalizione nel governo federale. "È necessario che il Presidente federale Steinmeier affronti la crisi della coalizione in modo aperto e agisca come mediatore", ha dichiarato il segretario generale della CSU Martin Huber a Monaco. Dovrebbe invitare i partiti a tornare al lavoro di governo e porre fine alla disputa.

Huber ha sottolineato che così non può andare avanti fino alle prossime elezioni federali. "E se nemmeno il Presidente federale può risolvere questo contrasto, allora è anche suo compito far capire al Cancelliere: la coalizione è giunta al termine, non può andare avanti così. Se non c'è una soluzione ora, è inevitabile un voto di fiducia."

La coalizione ha discusso pubblicamente per settimane

La coalizione a Berlino ha discusso pubblicamente per settimane sul bilancio federale. Dopo che il capo del SPD Lars Klingbeil ha richiesto un accordo rapido domenica, l'FDP ha poi richiesto una riduzione dell'assegno per i cittadini.

La scorsa settimana, il dibattito sul bilancio del 2025 è ripreso. Lo sfondo sono tre progetti che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento nel bilancio per l'anno successivo. Dopo che il ministro federale delle finanze Christian Lindner (FDP) ha commissionato pareri di esperti a causa di preoccupazioni legali ed economiche e li ha trovati legalmente rischiosi, Scholz ha dichiarato il contrario in vacanza.

Entro metà agosto, Scholz, Lindner e il vice cancelliere Robert Habeck (Verdi) cercheranno nuovamente soluzioni. Poi, la bozza di bilancio verrà sottoposta al Bundestag, che richiederà molto tempo per la delibera. Lindner ha posto il divario di finanziamento ancora da chiudere a cinque miliardi di euro.

