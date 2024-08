- CSU: Scholz soffre di perdita di realtà nella disputa di bilancio

Dopo l'intervento del Cancelliere Olaf Scholz nella disputa di bilancio, la CSU lo accusa di "aver perso completamente il contatto con la realtà". "Olaf Scholz esce dalle vacanze solo per rimproverare il suo ministro delle finanze (Christian Lindner, FDP) e sostenere che il progetto di bilancio è già adeguato. Chiunque giunga a questa conclusione data la totale confusione nel governo federale sta agendo in modo assolutamente irresponsabile", ha dichiarato il segretario generale della CSU Martin Huber all'agenzia di stampa tedesca a Monaco.

Scholz sta governando seguendo lo slogan "chiuda gli occhi e vada avanti", ha sottolineato Huber. Con questo approccio, il governo federale si sta dirigendo verso un'altra violazione costituzionale, come visto nel precedente bilancio federale e nella recente legge elettorale del Bundestag dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale federale di Karlsruhe. "Sembra che le vacanze del Cancelliere siano più importanti per lui di un bilancio costituzionale". La CSU stessa aveva invitato Scholz a intervenire nella disputa con Lindner.

Scholz: il governo federale discuterà i prossimi passi confidentemente

In precedenza, Scholz aveva intervenuto nella nuova disputa sul bilancio federale del 2025 dalle sue vacanze e aveva tratto conclusioni completamente diverse da due pareri di esperti sul piano di bilancio rispetto a Lindner. "È stato utile far valutare le opzioni di azione del governo federale da esperti su come Deutsche Bahn e le autostrade possono essere finanziate nel bilancio. Il risultato chiaro del parere legale: è possibile", ha dichiarato Scholz a "Zeit Online". Il governo federale discuterà i prossimi passi confidentemente.

La disputa riguarda tre misure che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento nel bilancio per l'anno successivo di un totale di otto miliardi di euro. Lindner aveva sollevato dubbi legali ed economici sui progetti, che diceva provenire dalla Cancelleria guidata dall'SPD. Pertanto, aveva commissionato due pareri di esperti per valutare i piani.

Despite the CSU's criticism of Chancellor Scholz's handling of the budget dispute, he remains firm in his approach, stating that the federal government will discuss the next steps on the matter confidentially. The Federal government's decision to intervene in the dispute, with Scholz drawing different conclusions from expert opinions compared to Finance Minister Lindner, has further escalated tensions within the coalition government.

