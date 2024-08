- Crystal Palace è interessato a Bayer Kosunou

Odilon Kossounou di Bayer Leverkusen, campioni di Germania, ha attirato l'attenzione di Crystal Palace della Premier League. Secondo "Kicker", il club dell'ex allenatore della Bundesliga Oliver Glasner sta valutando un trasferimento per il difensore 23enne, che ha firmato con Leverkusen nel 2021 e ha un contratto in scadenza nel 2026.

Nel frattempo, Leverkusen è interessato a Sepp van den Berg del FC Liverpool. Il difensore, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al FSV Mainz 05, ha attirato anche l'attenzione di VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, Hoffenheim e Mönchengladbach, secondo "de Telegraaf". Mainz è stato anche collegato al 22enne.

Inoltre, a Leverkusen ci sono discussioni sul futuro del nazionale Jonathan Tah. Il capitano è stato legato a FC Bayern Munich per mesi, causando disaccordi tra i rappresentanti di Leverkusen e Monaco.

