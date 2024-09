Cronologia delle accuse di corruzione federali contro il sindaco di New York Eric Adams

Sindaco Adams, in carica dal gennaio 2022 come leader della città numero 110, è sotto scrutinio per aver ricevuto viaggi lussuosi e benefit da un ufficiale turco. In cambio, si sospetta che abbia esercitato pressioni sul Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York per saltare un'ispezione antincendio prima di permettere l'apertura di un edificio del consolato turco, secondo un'indagine federale di 57 pagine resa pubblica il giovedì.

Le accuse risalgono al mandato di Adams come presidente del Borough di Brooklyn, che dura da oltre un decennio.

L'indagine dettaglia 23 atti di condotta illecita, avvenuti tra il 2016 e l'ottobre 2023. Questi atti includono la coordinazione di donazioni false e la presentazione di dichiarazioni finanziarie ingannevoli al Board on the New York City Campaign Finance.

In una conferenza stampa del giovedì, Adams ha dichiarato: "Non vedo l'ora di difendermi e difendere la città, come ho sempre fatto durante la mia intera carriera professionale."

Ecco una cronologia delle accuse contro Adams nell'indagine:

Ottobre 2016 - Ottobre 2017

Dopo un viaggio in Turchia nel 2015 e aver stabilito connessioni illecite, un alto ufficiale diplomatico turco ha presentato Adams a un alto dirigente di una compagnia aerea turca che opera nella zona di New York, secondo l'indagine.

In tre viaggi consecutivi - una volta nel 2016 e due volte l'anno successivo - l'indagine sostiene che Adams abbia sollecitato e accettato viaggi gratuiti o fortemente scontati dalla compagnia aerea come parte della ricerca di influenza dell'ufficiale turco.

Ottobre 2016: Adams ha accettato un upgrade gratuito in business class per sé e il suo partner, aumentando il costo dei biglietti a circa $15.000, prima del loro viaggio in India su una compagnia aerea turca.

Prima dell'upgrade, il partner di Adams aveva acquistato biglietti in economia per il viaggio, valutati circa $2.286.

Luglio e agosto 2017: Adams ha accettato biglietti in business class valutati oltre $35.000 dalla compagnia aerea, coprendo viaggi a Nizza, Francia; Istanbul, Turchia; Colombo, Sri Lanka; e Pechino, Cina per sé, un parente stretto e un assistente.

Adams ha anche goduto di un soggiorno fortemente scontato al St. Regis Istanbul Hotel durante il viaggio, una struttura a cinque stelle di proprietà di una ricca imprenditrice turca che aveva spesso offerto a Adams soggiorni in hotel di lusso e contributi alla sua campagna per le elezioni del 2021.

Il conto di Adams per il suo soggiorno di due notti nella suite Bentley era inferiore a $600, rispetto al costo approssimativo effettivo di $7.000, secondo l'indagine.

Ottobre 2017: Adams e il suo assistente, che lo aveva accompagnato nei viaggi di luglio e agosto 2017 e aveva servito come suo intermediario con le comunità asiatiche di New York, si sono recati in Nepal via Istanbul e Pechino.

Adams avrebbe accettato biglietti in business class valutati oltre $16.000 per sé e l'assistente per i voli tra New York, Istanbul e Pechino, nonché i voli di ritorno.

Gli investigatori federali affermano che Adams ha tentato di mascherare i benefit dei viaggi lussuosi che aveva ricevuto. Secondo l'indagine, Adams "ha tentato di creare una falsa documentazione che suggerisse che aveva pagato per i suoi voli del 2017 sulla compagnia aerea turca, quando in realtà non lo aveva fatto."

Gennaio 2018 - Dicembre 2020

Gennaio 2018: Mesi prima di un viaggio a Budapest, Ungheria, via Istanbul, il partner di Adams aveva acquistato biglietti in economia per sé e Adams su una compagnia aerea turca, valutati circa $1.120 ciascuno, secondo l'indagine.

In dicembre 2017, Adams avrebbe ordinato a un assistente di chiedere al manager della compagnia aerea di upgrading i biglietti in business class.

L'upgrade è stato fornito gratuitamente e i biglietti erano valutati oltre $14.000, secondo l'indagine. L'indagine accusa Adams di non aver dichiarato lo sconto di viaggio alla Conflict of Interest Board di New York nel 2018.

Novembre 2018: Durante il suo mandato come presidente del Borough di Brooklyn, Adams e un membro del suo staff si sono incontrati nel Borough Hall del Brooklyn con un ricco cittadino turco - nominato nell'indagine come "Imprenditore-1" - che possedeva un'università turca a scopo di lucro, secondo le autorità federali.

Imprenditore-1 ha offerto di contribuire con fondi alla campagna per le elezioni del 2021 di Adams, ma Adams sapeva che, essendo un cittadino turco, non poteva partecipare alle elezioni degli Stati Uniti. Adams avrebbe ordinato al suo membro del staff di sollecitare i contributi illeciti offerti da Imprenditore-1, secondo l'indagine.

Gennaio 2019: Adams e il suo partner si sono recati in Turchia, Giordania e Oman. Durante il loro soggiorno a Istanbul, un executive della compagnia aerea turca ha offerto al partner di Adams un upgrade gratuito da economy a business class, valutato circa $7.000, secondo l'indagine.

Mentre si trovava lì, un ricco imprenditore turco - chiamato "Imprenditore-3" nell'indagine - ha accettato di contribuire con $50.000 o più alla campagna del 2021 di Adams in un tentativo di guadagnare influenza con Adams, che riteneva potesse un giorno diventare presidente degli Stati Uniti.

Dicembre 2020: Adams ha sollecitato e ricevuto contributi in nero da un imprenditore che gestiva una società di costruzioni nella zona di New York, secondo l'indagine.

L'imprenditore, che deteneva influenza "in una diversa comunità etnica" nella città, ha contribuito con $10.000 alla campagna del 2021 di Adams dando $2.000 personalmente e rimborsando quattro dei suoi dipendenti un totale di $8.000 per i loro contributi, secondo l'indagine.

Maggio 2021: Secondo le accuse, Adams ha partecipato a un evento organizzato da un

Giugno 2021: Secondo le accuse, Adams ha richiesto tariffe aeree per la business class scontate, soggiorni in hotel di lusso e trasporti, inclusi un volo domestico, un'auto e un autista.

È accusato di aver sollecitato, secondo le autorità, un soggiorno in hotel gratuito e l'uso gratuito di una VIP room nella lounge business di una compagnia aerea turca per il Fundraiser Adams.

Agosto 2021: Secondo le accuse, Adams ha ordinato a un membro del personale di ottenere contributi dall'estero da un'università turca.

Settembre 2021: L'indictment sostiene che Adams ha fatto pressione sul dipartimento dei vigili del fuoco di New York per emettere una lettera di accordo con l'occupazione di un nuovo edificio del consolato turco. Le autorità affermano che il grattacielo di 36 piani è stato aperto senza un'ispezione dei vigili del fuoco.

"In quel momento, l'edificio non avrebbe superato un'ispezione dei vigili del fuoco," afferma l'indictment. "In cambio dei viaggi gratuiti e di altri bribes legati ai viaggi nel 2021 e nel 2022 forniti dall'ufficiale turco, (Adams) ha fatto come richiesto," continua.

Quel mese stesso, le autorità affermano che Adams ha sollecitato e accettato "tariffe aeree per la business class fortemente scontate" per sé e un collaboratore per voli di andata e ritorno da New York a Pakistan.

CNN ha contattato la Turkish House e il dipartimento dei vigili del fuoco di New York.

Ottobre 2021: Le autorità affermano che Adams ha presentato "una dichiarazione di finanziamento falsa" alla Campaign Finance Board nascondendo donazioni in denaro da un'università turca.

Novembre 2021: Adams è accusato di aver sollecitato e accettato un'auto e un autista gratuiti e un pasto in un ristorante di lusso a Istanbul.

Gennaio 2022 - Ottobre 2023

Gennaio 2022: Secondo le accuse, Adams ha avuto un incontro con un uomo d'affari turco nominato nell'indictment come "il Promoter" e ha accettato fondi stranieri per la sua campagna del 2025. "Il Promoter" ha organizzato contributi mascherati per entrambe le campagne di Adams, secondo l'indictment.

Luglio 2022: Un consigliere senior di Adams e un altro membro del personale hanno incontrato un ufficiale turco alla Turkish House e hanno identificato il funzionario senior "come il punto di contatto dell'ufficiale turco per i 'problemi pendenti' della Turkish House come 'approvazioni dei vigili del fuoco'," secondo l'indictment.

Luglio 2022: L'ufficiale turco ha organizzato upgrade per la business class su una compagnia aerea turca per i collaboratori stretti di Adams, secondo il documento.

Settembre 2023: Secondo le accuse, Adams ha partecipato a un fundraiser in cui ha ringraziato i donatori stranieri per i contributi in denaro straniero alla sua campagna del 2025 effettuati attraverso donatori mascherati.

Ottobre 2023: Adams è accusato di aver partecipato a un fundraiser in cui ha diretto un membro del personale a coordinare donazioni mascherate da una persona

