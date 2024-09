- "Cronico della tragedia di Grenfell: 'Anni di trascuratezza'"

Competenze Inadeguate e Avidità: Dopo sette anni dall'incendio catastrofico nella Torre di Grenfell a Londra, un'inchiesta rilascia una critica feroce contro le autorità e le corporation.

L'incendio scoppiato a North Kensington nel giugno 2017 ha causato la morte di 72 persone. Il fuoco, originato al quarto piano, si è diffuso rapidamente sulla facciata del palazzo sociale di 24 piani. Si è scoperto che il rivestimento in alluminio con nucleo di plastica ha giocato un ruolo letale.

Un ciclo senza fine di negligenza e fallimenti ha preceduto l'installazione dei pannelli inadeguati, che hanno funzionato da catalizzatori. Ciò è avvenuto a causa di unainterpretazione lasca delle linee guida per la sicurezza antincendio, risultati di test manipolati o distorti e l'indifferenza alle raccomandazioni delle autorità e delle corporation.

"Il fatto è che tutte le vittime avrebbero potuto essere evitate", ha dichiarato il presidente dell'inchiesta, Martin Moore-Bick. La tragedia è stata "il risultato di decenni di negligenza" da parte del governo centrale e di altri organismi pertinenti, che hanno fallito nel proibire l'utilizzo di materiali infiammabili sulle pareti esterne degli edifici ad alta quota. L'incompetenza è stata il problema fondamentale, ma in alcuni casi è emersa anche la cupidigia.

I pompieri sono stati criticati per il loro intervento. Hanno ordinato ai residenti di rimanere all'interno dell'edificio in fiamme per un periodo eccessivamente lungo, aspettando l'assistenza, anche se era evidente che il fuoco avrebbe presto consumato l'intera torre, trasformando gli spazi abitativi di numerosi residenti in trappole mortali.

Le vittime e le famiglie colpite hanno chiesto da tempo la responsabilità, ma l'inchiesta non ha portato ad accuse penali. Resta ambiguo se e quando ci saranno processi.

