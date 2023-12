Crociera alle Bahamas dirottata verso il Canada e il New England

La nave, che avrebbe dovuto salpare per le Bahamas questa settimana, è salpata invece per il New England e il Canada "a causa di condizioni meteorologiche fuori stagione e in rapido peggioramento che avrebbero reso impossibile raggiungere in sicurezza l'Oceano Atlantico meridionale da New York City", ha dichiarato Field Sutton, direttore delle comunicazioni di MSC Crociere USA, alla CNN via e-mail.

Agli ospiti è stata data la possibilità di cancellare il viaggio per un credito di crociera futuro a loro piacimento o di navigare con il nuovo itinerario, si legge nel comunicato.

"L'unica alternativa sarebbe stata quella di cancellare completamente la crociera e le vacanze di migliaia di persone. Le complessità legate all'ottenimento di ormeggi all'ultimo minuto per le soste non programmate e all'approvvigionamento della nave lungo il nuovo itinerario hanno reso la navigazione verso il Canada e il New England l'unica opzione praticabile", ha aggiunto il comunicato.

Le navi da crociera spesso saltano o cambiano i porti di scalo e si riservano il diritto di farlo nei loro contratti di trasporto.

MSC afferma che "il Vettore non garantisce che la nave da crociera faccia scalo in tutti i porti pubblicizzati o che segua un particolare itinerario o orario".

I cambiamenti di itinerario spesso riguardano la stessa regione e comportano deviazioni in base ai sistemi meteorologici.

La MSC Meraviglia arriverà a Saint John, nella provincia canadese del New Brunswick, giovedì, dopo aver fatto scalo a Boston e Portland, secondo un post sui social media di Port Saint John.

Le previsioni meteo prevedono per giovedì una temperatura massima di 27 gradi e una minima di 11 gradi.

Marnie Hunter della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com