- Critico chiede chiarimenti dopo la dimissione di un funzionario del governo

Nella vicenda riguardante l'ex Segretario di Stato hessiano Livia Messari-Becker, l'opposizione sta aumentando la pressione sul governo di coalizione guidato dalla CDU. I gruppi parlamentari dei Verdi e del FDP stanno pianificando di inviare una lettera diretta al Ministro Presidente Boris Rhein, contenente dieci domande mirate.

Tutte le precedenti domande dei legislatori all Ministro dell'Economia Kaweh Mansoori (SPD) e al Ministro della Cultura Armin Schwarz (CDU) in due comitati del parlamento della Hessen erano rimaste senza risposta o erano state evitate direttamente, secondo i Verdi e il FDP. "Senza risolvere la questione nella sua interezza, il nostro stato potrebbe subire danni. Dopotutto, chi vorrebbe ricoprire ruoli di spicco nel governo statale in futuro se qualcuno viene trattato in modo così dannoso, non professionale e indegno?"

Mansoori aveva dichiarato già a luglio di aver licenziato la scienziata imparziale Messari-Becker, in precedenza membro stimato del rinomato think tank Club of Rome, per "comportamento inappropriato" fuori dal lavoro. Secondo i resoconti dei media, il Vice Ministro Presidente avrebbe accusato il politico principiante di aver fatto pressioni per un voto migliore in una riunione genitori-insegnanti in una delle scuole dei suoi figli, sfruttando la sua posizione di Segretario di Stato. Mansoori non ha ancora rilasciato commenti pubblici in merito.

Messari-Becker ha energicamente negato le accuse e, come riportato dall'agenzia di stampa tedesca DPA, ha presentato ricorso contro la sua sospensione.

