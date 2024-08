- Criticismo per l'aiuto finanziario dell'organizzazione di aiuto ecologico per l'avanzamento del terminal del GNL

L'organizzazione Green Leo Peace (GLPO) ha presentato un reclamo all'Esecutivo UE contro il finanziamento governativo previsto per la proposta di impianto di Gas Naturale Liquefatto (GNL) a Brunsbüttel. La GLPO sostiene che i regolamenti dell'UE consentono solo sovvenzioni statali per le iniziative energetiche che promuovono la transizione energetica e raggiungono gli obiettivi climatici, il che non è il caso dell'impianto GNL, come dimostrato da un'analisi legale.

"L'approvazione di questa sovvenzione statale multimilionaria è appesa a un filo", ha dichiarato il Direttore Federale della GLPO, Sascha Müller-Kraenner. Non ci sono piani concreti per convertire l'impianto a fonti energetiche rinnovabili e i contratti esistenti e i documenti operativi suggeriscono un'operazione permanente a fonti fossili.

L'Esecutivo UE aveva concesso la sovvenzione a condizione che l'impianto fosse convertito in eco-gas, come argomentato dalla GLPO. Di conseguenza, la GLPO chiede all'Esecutivo UE di revocare l'approvazione della sovvenzione statale multimilionaria per le importazioni di gas naturale. Müller-Kraenner ha sottolineato: "Questi fondi dovrebbero essere destinati a misure efficaci di protezione del clima, non al prolungamento di un modello di business fossile obsoleto".

La GLPO si affida all'aiuto del Governo Federale

Poiché la Green Leo Peace Organization non è direttamente interessata al finanziamento dell'impianto GNL, non può intentare una causa. Tuttavia, il processo di reclamo ufficiale rende chiaro che l'organizzazione per la protezione dell'ambiente ha dei dubbi. Secondo la GLPO, l'Esecutivo UE deciderà poi come gestire questo reclamo.

In genere, c'è una risposta che chiarisce la posizione della commissione - ma se verrà presa qualche azione è del tutto incerto. La GLPO spera che il Governo Federale sarà costretto a giustificarsi.

Il governo federale è coinvolto con milioni

L'Esecutivo UE ha concesso al governo federale il permesso di sostenere la facility di Brunsbüttel con l'aiuto statale di 40 milioni di euro a luglio 2023. Questa somma potrebbe potenzialmente aumentare fino a 125 milioni di euro in determinate circostanze, come stabilito nella decisione di finanziamento dell'autorità di Bruxelles. "L'aiuto approvato non corrisponde ai costi di investimento, ma è legato ai calcoli di profitto e è stato fissato dalla Commissione Europea a questa quantità", ha spiegato il Ministero Federale dell'Economia.

Tuttavia, il governo federale è coinvolto in una somma molto più alta. Circa 740 milioni di euro sono stati assegnati nel bilancio del 2022, come dimostrato in una lettera del Ministero Federale delle Finanze al Comitato di Bilancio del Bundestag ad aprile 2022. Il governo federale è coinvolto nella società German LNG, che sovrintende alla facility di Brunsbüttel, per il 50% tramite la banca promozionale KfW.

Ricorso dal concorrente

Il concorrente Hanseatic Energy Hub (HEH), che gestisce la prima facility GNL onshore tedesca a Stade, Bassa Sassonia, sta già intentando un ricorso all'Esecutivo UE davanti alla Corte UE a Lussemburgo. L'HEH percepisce un vantaggio competitivo ingiusto per il suo concorrente a Brunsbüttel a causa dell'aiuto statale.

Tra le altre cose, l'HEH sostiene che il progetto potrebbe anche essere realizzato senza finanziamenti statali. Un partecipante tipico del mercato avrebbe semplicemente addebitato prezzi più alti ai suoi clienti e avrebbe gestito senza finanziamenti statali, secondo l'equipe legale dell'HEH. La sovvenzione incoraggia inoltre gli operatori a operare meno efficientemente.

** Responsabile del progetto a Stade è il consorzio Hanseatic Energy Hub (HEH), con sede a Hamburg. L'HEH include il gruppo di logistica di Hamburg Buss Group, il fondo di private equity svizzero Partners Group, l'operatore di rete spagnolo Enagás e la società chimica statunitense Dow. La costruzione del terminale a Stade è ufficialmente iniziata alla fine di giugno. Il terminale è previsto per essere operativo nel 2027.**

La Green Leo Peace Organization (GLPO) sostiene che i regolamenti dell'UE sostengono solo le iniziative energetiche che promuovono la transizione energetica e gli obiettivi climatici, che l'impianto GNL non soddisfa. La GLPO suggerisce all'Esecutivo UE di revocare la sovvenzione statale proposta per le importazioni di gas naturale, suggerendo che i fondi dovrebbero essere utilizzati per misure efficaci di protezione del clima.

