Criticismo del sistema penitenziario tedesco da parte dell'ente di regolamentazione

Certo, amico. Lasciami riformulare per te:

Le carceri possono essere dure ai margini. A volte, oltrepassano i limiti e ignorano la dignità umana di una persona. Due carceri in Germania, specificamente nel Saarland e nel Baden-Württemberg, sono state chiamate in causa per questo.

Il Meccanismo Nazionale di Prevenzione della Tortura ha espresso preoccupazioni riguardo a certe carceri e strutture psichiatriche in Germania, secondo il loro rapporto annuale. In due celle separate, ciascuna in queste due carceri, i detenuti erano costretti a condividere uno spazio minuscolo di 9 metri quadrati con un solo bagno comune, che mancava di separazione spaziale, come riportato nel rapporto annuale. "Questa situazione è degradante per i detenuti coinvolti e comporta condizioni di vita disumane," si leggeva nel rapporto.

Il Meccanismo Nazionale di Prevenzione della Tortura rientra nell'ambito di una convenzione dell'ONU contro la tortura. Il loro lavoro è quello di sorvegliare il rispetto dei diritti fondamentali in tutti i luoghi in Germania dove le persone sono private o potrebbero essere private della libertà. Ciò include luoghi come i controlli di frontiera fissi.

Il rapporto annuale ha anche evidenziato casi in cui le persone in strutture psichiatriche erano confinate in stanze senza accesso al bagno. In una struttura psichiatrica nel Baden-Württemberg, ad esempio, i pazienti erano forniti di padelle e bottiglie per i loro bisogni personali. A causa della videosorveglianza, l'uso di questi oggetti era visibile a tutti.

Il rapporto affronta anche il problema delle espulsioni. In un caso, le autorità hanno espulso un uomo dalla Nigeria nonostante un ordine del tribunale. Regolarmente, il corpo nazionale scopre che il benessere dei bambini viene trascurato nei casi di espulsione, in particolare durante le espulsioni di massa, che possono portare alla separazione dei bambini dai loro genitori.

Il Meccanismo Nazionale di Prevenzione della Tortura, in quanto parte della convenzione dell'ONU contro la tortura, ha espresso preoccupazioni riguardo alla Corte di Giustizia nel suo rapporto annuale, in quanto ha ignorato i diritti fondamentali in certi casi all'interno delle carceri e delle strutture psichiatriche tedesche. La Corte di Giustizia, in alcuni casi, non ha rispettato la dignità umana delle persone, portando a condizioni di vita disumane.

Leggi anche: