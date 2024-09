- Critiche dopo il fallimento dei negoziati sull'immigrazione

Il fallito tentativo di stabilire una strategia collaborativa tra l'amministrazione a semaforo e l'Unione per regolare l'immigrazione illegale ha suscitato diverse reazioni in Mecklenburg-Vorpommern. La leader dell'SPD Manuela Schwesig ha criticato i leader della Union per la loro riluttanza a collaborare su questa questione. Ha dichiarato: "Non capisco perché hanno lasciato il tavolo delle trattative. Sembra un sabotaggio deliberato. Non è vantaggioso per nessuno, né per il nostro paese né per il problema". Le dichiarazioni sono state fatte a Schwerin, dopo che il leader dell'Unione Friedrich Merz aveva dichiarato le trattative infruttuose martedì sera a Berlino. Schwesig ha avvertito che l'incapacità di cooperare rafforza le prospettive populiste.

Il politico della CDU critica il sistema di asilo disfunzionale

Merz ha trovato il sostegno del leader di stato e del gruppo parlamentare della CDU Daniele Peters. Ha accusato il governo federale di mancare di determinazione nell'attuare espulsioni e respingimenti alla frontiera per i rifugiati in modo coerente. I Verdi, nonché significativi settori dell'SPD, non sono disposti a considerare la migrazione come un problema politico urgente al suo livello attuale, secondo Peters. Ha definito il sistema tedesco di asilo "disfunzionale". "In realtà, è progettato per favorire le persone che raggiungono la Germania e poi, con l'aiuto di avvocati astuti e attivisti politici, ottengono la residenza permanente in Germania. Non dovrebbe funzionare così e non dovrebbe continuare in questo modo", ha sottolineato.

L'Unione respinge ulteriori discussioni sul limitare l'immigrazione

L'amministrazione a semaforo e l'Unione non sono riuscite a trovare un consenso sulla politica dell'immigrazione futura durante il loro incontro al Ministero federale dell'Interno. Secondo la CDU e la CSU, i partiti del governo non hanno proposto soluzioni praticabili per i respingimenti alla frontiera oltre il livello attuale. Merz ha respinto qualsiasi ulteriore proposta dell'amministrazione a semaforo per continuare i discussioni. Ha affermato che il tentativo di trovare una strada comune aveva fallito. In risposta, i politici del semaforo hanno accusato l'Unione di irresponsabilità.

Secondo Schwesig, la migrazione è uno dei problemi sociali più importanti che attualmente turbano le persone e per i quali si aspettano cambiamenti. "Penso che sia assolutamente cruciale per l'unità sociale che le forze democratiche collaborino e trovino soluzioni. Tutti dovrebbero fare uno sforzo l'uno verso l'altro", ha sottolineato. L'amministrazione a semaforo ha presentato numerose proposte.

