- Critiche al nuovo piano di sicurezza <unk> opposizione esprime insoddisfazione

Durante la discussione sul piano di sicurezza esteso proposto dalla coalizione nera-verde nell'assemblea legislativa dello stato NRW, l'opposizione ha espresso il proprio dissenso rispetto alle prestazioni e alle azioni del governo. Il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott ha accusato il governo, sostenendo: "L'incidente di Solingen non è stato un problema delle politiche sull'asilo, ma un problema del vostro governo regionale".

Ott ha fatto notare che il responsabile dell'attacco di Solingen non avrebbe dovuto trovarsi nel paese il giorno dell'incidente. Secondo la legge e la giustizia, avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria prima, ma le autorità del NRW non sono state in grado di farlo.

Ott ha anche sottolineato che non c'è un sistema di espulsione efficiente nello stato. Prima di implementare nuove politiche, le leggi esistenti devono essere applicate completamente.

Inoltre, Ott si è lamentato del fatto che l'opposizione non è stata coinvolta nelle prime fasi delle misure. Dopo circa tre settimane dall'attacco terroristico di Solingen, la coalizione nera-verde nel NRW ha concordato su un piano di sicurezza completo. Il Ministro Presidente Hendrik Wüst lo ha presentato nella sessione plenaria. Questo piano includeva diverse misure, come il rafforzamento dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, il monitoraggio ravvicinato dei potenziali estremisti e il miglioramento dello scambio di dati tra le autorità. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano di sicurezza il martedì.

Il FDP, guidato dal capo della frazione Henning Höne, ha criticato: "L'incidente di Solingen avrebbe potuto essere prevenuto nell'ambito del quadro normativo esistente". Secondo Höne, l'incidente è stato un fallimento della responsabilità del governo regionale e non è corretto incolpare la mancanza di opzioni legali.

Höne ha anche commentato il 'metodo Wüst' - belle immagini, ma nessun nucleo funzionale. Ha menzionato che la durata delle procedure di asilo non è diminuita di un terzo come sostiene Wüst, ma solo di un quinto, da 24 a 19 mesi. Nel Palatinato del Reno è di tre e mezzo mesi.

L'AfD, con critiche, ha espresso: "Se volete un vero ministro delle espulsioni, sono pronto". Il membro dell'AfD Markus Wagner si è riferito alla "somma dell'asilo". Wagner ha dichiarato che il NRW ha il maggior numero di persone con requisiti di espulsione che non vengono espulse.

Il 23 agosto a Solingen, un uomo ha ucciso tre persone in una festa della città e ne ha ferite otto con un coltello. L'individuo in questione, un siriano di 26 anni, avrebbe dovuto essere espulso l'anno scorso, ma il processo di espulsione è fallito. Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco.

La CDU, come parte dell'opposizione nell'assemblea legislativa dello stato NRW, ha condiviso le preoccupazioni dell'SPD sull'esecuzione delle leggi esistenti, specificamente riguardo alle espulsioni. Hanno concordato con Jochen Ott che non c'è un sistema di espulsione efficiente nello stato.

Durante il dibattito successivo, il capo della frazione della CDU ha fatto eco alla critica di Ott del 'metodo Wuöst', argomentando che mentre la durata delle procedure di asilo potrebbe essere diminuita, non è stato del terzo dichiarato, ma solo di un quinto.

