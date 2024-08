- Criticato: mancanza di istituti scolastici per numerosi bambini rifugiati

L'Associazione di Beneficenza per il Benessere del Nord Reno-Westfalia (NRW) esprime preoccupazione per il fatto che numerosi giovani con background di rifugiati stanno faticando ad andare a scuola. Il problema è che questi bambini e adolescenti che vivono in alloggi collettivi statali non possono frequentare le scuole e le nursery, come denunciato dall'organizzazione ombrello dei servizi di welfare non-profit.

Invece di essere autorizzati all'istruzione, vengono sottoposti a lunghe fasi di inoccupazione in condizioni dure. Il loro diritto all'istruzione e alla protezione viene palesemente ignorato, come sottolineato dal membro del consiglio dell'associazione Christian Woltering. Raramente vengono fornite alternative scolastiche decenti.

Secondo l'Associazione di Beneficenza, più di 3500 giovani vivono in queste strutture statali. Tali ambienti non sono adatti per i bambini. Sono per lo più incustoditi e inascoltati, con il costante rischio di essere esposti ai pericoli della vita collettiva a lungo termine.

Woltering afferma che i soggiorni in questi grandi centri statali dovrebbero essere mantenuti al minimo per le famiglie. Al contrario, dovrebbe essere data priorità all'alloggio in appartamenti decentrati. "I bambini e i giovani rifugiati hanno il diritto di crescere in condizioni di cura e di avere accesso rapido all'istruzione", ha sottolineato Woltering.

