- Criticato dal governo della Turingia la decisione del vertice del SPD sui missili statunitensi

La ministra dell'Interno della Turingia del SPD, Georg Maier, critica la posizione della dirigenza del proprio partito riguardo al dispiegamento di missili USA in Germania. Maier ha espresso sorpresa per la decisione del lunedì, in cui il comitato esecutivo dell'SPD sostiene il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania, e ha criticato il tempismo della stessa.

"La decisione non ci rende le cose più facili nella campagna", ha detto il candidato principale per le elezioni statali del 1º settembre in un'intervista a Deutschlandfunk. Non ha criticato il contenuto effettivo della decisione. "Gli interessi della sicurezza nazionale vengono prima, ma sono preoccupato per come è avvenuto e come è stato comunicato". Avrebbe voluto essere informato del passo in anticipo, ha detto Maier.

La decisione afferma, tra le altre cose, che il dispiegamento di armi non è un rafforzamento conflittuale, ma un rafforzamento della difesa della Germania e della capacità della NATO e dell'UE con sistemi d'arma che la Russia ha da anni.

Olio nel fuoco della campagna

Il tema della guerra e della pace in relazione alla Russia e all'Ucraina è un tema dominante nella campagna elettorale della Turingia. Maier lo sperimenta anche nelle conversazioni agli stand informativi, come ha riferito a Deutschlandfunk. Secondo lui, i populisti dell'AfD e dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APS) utilizzano il dibattito per distogliere costantemente l'attenzione dalle questioni reali della Turingia. Maier ha fatto riferimento, ad esempio, alle pensioni e ai salari più bassi nella Germania orientale.

Assume che la posizione della dirigenza del partito costerà voti all'SPD nelle elezioni statali, ha detto Maier in risposta a una domanda corrispondente nell'intervista.

Indagine: l'ingresso dell'SPD nel parlamento statale incerto

Secondo un recente sondaggio Insa commissionato da Funke Medien Thuringia, l'SPD, che attualmente forma un governo di minoranza con la Sinistra e i Verdi a Erfurt, è al 6% e si sta avvicinando al limite del 5% cruciale per l'ingresso in parlamento.

L'AfD, classificata come estremista di destra in Turingia, arriva al 30%. La CDU e l'APS arrivano al 21 e al 19% rispettivamente. La Sinistra, guidata dal presidente del governo Bodo Ramelow, è al 16%. I Verdi e l'FDP non entrerebbero in parlamento con i loro attuali 3%.

Il sostegno inaspettato del comitato esecutivo dell'SPD per il dispiegamento di missili USA durante la campagna elettorale potrebbe rendere le cose più difficili per Maier nelle elezioni statali. Inoltre, Maier ritiene che la posizione della dirigenza del partito su questa questione potrebbe potenzialmente costare voti all'SPD nelle prossime elezioni.

Leggi anche: